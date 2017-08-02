Недавно созданный в Таджикистане комитет по развитию туризма подсчитывает сколько в республике потребуется построить туалетов и мотелей для туристов. Речь о том, что в стране не хватает самых элементарных условий, чтобы привлечь туристов, идет уже второй год. Но до сих пор ни одного туалета и ни одного мотеля не было построено.

Комитета по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан приводит мониторинг в каждом районе и городе республики по наличию туалетов и мотелей, где могли бы остановиться на ночлег туристы. По данным комитета, в Таджикистан сейчас существуют 100 хостелов для туристов.

Но из обещанных еще в 2015 году туалетов не построено ни одного. «Пока мы только подсчитываем сколько всего требуется построить необходимых для туристов объектов, - сообщил «АП» специалист управления развития туризма Комитета Фаррух Изатуллоев. – Как только подсчет будет закончен, мы направим свои предложения в правительство, где потом будет решаться вопрос – на какие деньги все это строить, собственные или придется привлекать инвестиции».

По словам Изатуллоева, подсчетом необходимых элементарных объектов занимается рабочая группа, куда помимо представителей Комитета по развитию туризма вошли специалисты земельного комитета и комитета по строительству.

Представитель комитета по развитию туризма напомнил, что данное ведомство создано совсем недавно. «Нам нужно время, чтобы наладить работу в данном направлении», - сказал Изатуллоев.

Чтобы как-то решить временно проблему с нехваткой гостиниц, во время мониторинга представители Комитета по развитию туризма встречаются с жителями тех регионов, которые особенно популярны среди туристов. «Мы рекомендуем местным жителям выделять по одной комнате в своих домах для туристов, где бы поддерживалась чистота и порядок, где туристы могли бы познакомиться с нашей культурой. Такие беседы мы в основном ведем с жителями Зерафшанской долины и Горного Бадахшана, эти направления очень популярны среди туристов», - говорит Изатуллоев.

Напомним, вопрос нехватки придорожных туалетов и мотелей был поднят в начале 2015 года, когда группа иностранных туристов во главе с послом Таджикистана в Кувейте посетила республику. Туристы посетили крепость Хулбук, но их путешествие осложнила не только дальняя дорога, но и отсутствие на трассе самого элементарного – туалетов.

Зубайдулло Зубайдов, посол Таджикистана в Кувейте, который сопровождал группу, высказывая свое недовольство, заявил тогда:

- Если мы хотим развить туризм в нашей стране, должны улучшить сервис, начиная со встречи в аэропорту и до окончания срока пребывания туристов, - подчеркнул посол.

После этого случая глава тогдашнего Комитета по делам молодежи, спорта и туризма страны Ахтам Абдуллозода заверил, что на главных магистралях страны на каждые 50 км дорог предусмотрено строительство одного туалета, а на каждом 100-м километре будет построен мотель со стоянкой, торговой точкой, столовой, средствами связи, что поможет туристам получить ночлег со всеми условиями.