Девушка-фермер из Сырдарьинской области, выступающая на встрече президента Шавката Мирзияева с представителями Союза молодежи Узбекистана. Иллюстративное фото.

На мероприятии, проведенном 29 июля Союзом молодежи Узбекистана в махалле «Гулобод» в Музрабадском районе Сурхандарьинской области, несколько девушек демонстративно сняли с головы хиджаб – мусульманский платок. Хоким Сурхандарьинской области Эркинжон Турдимов, сообщивший на своей странице в Facebook’е информацию «о девушках, снявших хиджаб на молодежном фестивали», спустя немного времени удалил ее со своей страницы.

В этой информации, бурно обсуждаемой в социальных сетях, утверждается о том, что «симпатизировавшие различным религиозным течениям девушки, воодушевившись проведенным молодежным фестивалем, сняли с головы хиджаб и приняли активное участие на мероприятии», сообщает Радио «Озодлик», узбекская служба Радио Свободы.

По своему желанию...

Репортер «Озодлика» обратился за комментарием относительно этой информации к хокиму (главе администрации) Музрабадского района Улугбеку Касымову. Чиновник, представившийся помощником главы района, подтвердил, что в махалле «Гулобод» Союзом молодежи Узбекистана действительно был организован молодежный фестиваль под лозунгом «Фидойинг бўлгаймиз сени, Ўзбекистон!» («Моя любовь и преданность – тебе, родной Узбекистан!»), и принявшие в нем участие девушки по своему желанию сняли с головы хиджаб (мусульманский платок).

По словам чиновника районной администрации, эти девушки «надели хиджаб под влиянием своих родителей, склонных к религиозному радикализму, и теперь добровольно решили отказаться от мусульманского платка».

Он добавил, что «районная администрация не приказывала им снять платки с головы».

Репортер «Озодлика» попытался связаться по телефону с одним из организаторов молодежного фестиваля в Музрабадском районе, главой Сурхандарьинского областного отделения Союза молодежи Узбекистана Охунжоном Умаровым, но тот отказался давать какие-либо комментарии нашему радио.

Большое количество склонных к радикализму

Один из активистов Сурхандарьинского областного отделения Союза молодежи Узбекистана в беседе без микрофона с репортером «Озодлика» раскрыл некоторые подробности события с массовым снятием хиджабов.

По его словам, махалля «Гулобод» в Музрабадском районе лидирует в Сурхандарьинской области по числу жителей, склонных к радикализму. Он говорит, что многие жители этой махалли «бесследно исчезли и присоединились в ряды радикальных религиозных группировок»:

– Областная и районная администрации, а также недавно созданный Союз молодежи Узбекистана не зря выбрали эту махаллю для проведения молодежного фестиваля. Фестиваль на тему «К новым вершинам вместе с Союзом молодежи Узбекистана!» был организован в целях предотвращения негативных последствий религиозного экстремизма. В социальных сетях распространилась разная информация о девушках, которые сняли хиджаб во время данного мероприятия. Как активист, который наблюдал за этим фестивалем, могу сказать, что девушки сняли платки осознанно. Это был их выбор, – сказал нашему радио активист Союза молодежи Узбекистана.

Сотрудник хокимията Сурхандарьинской области сообщил «Озодлику», что администрация регулярно проводила разъяснительные работы с жителями, оказавшимися в специальном «черном списке» правоохранительных органов данной области.

– Снятие пятью девушками мусульманских платков во время молодежного фестиваля – это результат проведенных нами разъяснительных работ, – сказал сотрудник областной администрации.

Новый «Худжум»?

Мусульманский сегмент социальных сетей раскритиковал молодежный фестиваль, проведенный в Сурхандарьинской области, во время которого девушки демонстративно сняли с головы мусульманский платок. «Это напоминает действия комсомольского движения «Худжум» («Наступление»), совершенные в Узбекистане в 1927 году», пишут некоторые пользователи

Напомним, что на мероприятиях этого движения, целью которого было установление равноправия мужчин и женщин в обществе, многие узбечки протестно сбрасывали с себя паранджу.

Представившийся помощником хокима Музрабадского района собеседник заявил, что был разочарован тем, что СМИ не освещали молодежный фестиваль в данном районе.

По его словам, в рамках молодежного фестиваля в Музрабаде, который считается одним из отдаленных районов Сурхандарьинской области, состоялись соревнования по бегу, волейболу и футболу, была организована выставка молодых художников, а также ярмарка вакансий и книжная ярмарка.

– Самое главное – это то, что во время молодежного фестиваля девятерым инвалидам из отдаленных махаллей нашего района были розданы подарки, также их осмотрели областные врачи, – сообщил нашему радио сотрудник хокимията Музрабадского района.