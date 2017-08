As of July 1, 2017, Barqi Tojik (Tajikistan’s national integrated power company) tax debts reached 185.7 million somoni and the company now owes 732 million somoni to the OJSC Sangtudinskaya GES-1, 550.3 million somoni to the Sangtuda-2 hydroelectric power plant (HPP), 1.6 billion somoni to Orienbonk and 67.2 million somoni to coal producers, Barqi Tojik top manager Mirzo Ismoilzoda told reporters in Dushanbe on August 1, 2017.

