Служба связи при правительстве Таджикистана не видит никаких проблем для деятельности международных почтовых служб в республике. В СС ссылаются на то, что представительства почтовых служб сами не торопятся.

Деятельность международных почтовых служб в Таджикистане была приостановлена в связи с принятием закона РТ «О почтовой связи» в новой редакции, а именно статьей закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», согласно которой почтовые услуги подлежать лицензированию. Об этом 2 августа журналистам сообщил заместитель начальника управления контроля связи Службы связи при правительстве РТ Джонибек Дадоматов.

Он отметил, что после принятия данного закона для получения лицензии к Службе связи обратились только две из четырех международных почтовых служб – DHL и UPS.

По словам Дадоматова, так как эти компании предоставили Службе связи неполный перечень документов, им было предложено обратиться повторно, предоставив недостающие документы.

Он подчеркнул, что повторно к Службе связи обратилась только DHL, заявка на получении лицензии которой на данный момент рассматривается.

«Никаких ограничений для деятельности международных почтовых служб на территории Таджикистана не существует, если они обратятся в рамках закона, предлагая все необходимые документы, лицензии им будут выданы согласно установленному законодательством порядку», - заключил представитель Службы связи.

Напомним, в начале июня этого года Служба связи опечатала офисы четырех крупных международных почтовых экспресс-служб - DHL, UPS, TNT, Pony Express. Представителям компаний в самой Службе связи объяснили, что офисы опечатаны из-за отсутствия у почтовых служб лицензии на осуществление деятельности.

Сразу после закрытия офисов почтовых служб в UPS сообщили «АП», что компания работает в Таджикистане с 1994 года. «С 2004 года Служба связи отменила лицензирование нашей деятельности. Поэтому мы работали только на основании регистрации в налоговой, соответственно платив все налоги, - сообщили в представительстве UPS. – Но сегодня утром к нам пришли представители Службы связи и опечатали наш офис, заявив, что у нас нет лицензии».

Источник в TNT сообщил, что о необходимости получения лицензии их предупредили в Службе связи два месяца назад.

«Мы сразу же обратились туда с заявлением на получении лицензии. Нас попросили оплатить за лицензию чуть позже, но потом вообще пришел отказ на наше заявление. Теперь нам остается только ждать, что будет дальше», - добавили в компании. TNT работает в Таджикистане с 2005 года, и ранее у компании таких проблем не возникало.

В представительстве DHL «АП» сообщили, что их офис Служба связи опечатала без каких-либо объяснений.

Позже выяснилось, что на рынке фактически остался только EMS Tajikistan, который является филиалом государственного почтового оператора «Почтаи точик». Причем госоператор вышел на штаб-квартиры почтовых служб с предложением работать через него.

«Мы вышли с предложениями о сотрудничестве в штаб-квартиры DHL, UPS, TNT. Просто у них есть своя логистика, и мы сегодня можем работать по их путям. Мы предложили им сотрудничество по их логистическим каналам. То есть предложили, чтобы их филиалами выступала “Почтаи точик”, которая имеет лицензию, а не их местные офисы, у которых нет лицензии», - добавили представители таджикского оператора.

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