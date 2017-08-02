По грубым подсчётам, каждый из жителей 8-миллионного Таджикистана должен компании «Барки точик» 96 сомони (около 11 долларов). При этом энергохолдинг планирует повысить тарифы на электроэнергию, пока же руководство «Барки точик» думает, что делать с должниками.

Кто кому должен и сколько

Руководство ОАХК «Барки точик» заявляет, что на 1 июля 2017 года долги компании перед республиканским бюджетом по налогам составили 185,7 млн сомони. Также компания должна ООО «Сангтуда-1» - 732 млн, «Сангтуда-2» - 550,3 млн, «Ориёнбанку» - 1,6 млрд, производителям угля 67,2 млн сомони. Об этом на вчерашней пресс-конференции сообщил глава государственного холдинга «Барки точик» Мирзо Исмоилзода.

При этом у «Барки точик» также много должников. Общий долг сельскохозяйственных предприятий перед энергохолдингом на сегодняшний день составляют 122,8 млн сомони, из них 16,8 млн сомони накопилось за первое полугодие 2017 года.

«Тарифы на электроэнергию для насосных станций являются самыми низкими, что является частью государственной политики поддержки сельского хозяйства страны, несмотря на это Агентство мелиорации и ирригации задолжало энергохолдингу 101,8 млн сомони, из них 18,8 млн сомони приходится на первое полугодие 2017 года», - сообщил Мирзо Исмоилзода.

Долги ГУП «Обу корези чумхури» (Водоканал республики) достигли 26,5 млн сомони, бюджетных организаций и учреждений – 39,2 млн сомони, СП «Точиккимёсаноат» - 19,4 млн сомони, ГОК «Адрасман» - 5,3 млн сомони.

Самая большая задолженность у населения: 786 миллионов сомони. Правительством поставлена задача продумать стратегию по сбору дебиторской задолженности с населения со специальными мерами в отношении различных категорий задолжавших потребителей.

Большая часть этой суммы скопились еще в 90-х и нулевых годах.

По словам Исмоилзода, к злостным должникам среди населения впредь будут применяться меры вплоть до отключения света в их дома.

Согласно правилам пользования электрической и тепловой энергией, утвержденным решением правительства РТ, составляется договор между предприятиями энергосбыта и абонентом, в нем есть пункт о том, в каких случаях допускается отключение электроэнергии. В случае задолженности абонента, несвоевременной оплаты в сроки, указанные в договоре, незаконного использования электроэнергии, сотрудник компании имеет право на отключение, но после предупреждения.

ТАЛКО не значится в списке должников

Оперируя теми цифрами, которые были представлены в пресс-релизе компании на пресс-конференции, можно заметить, что общие долги компании превышают 3 млрд сомони, а ей должны более 1 млрд, то есть примерно в три раза меньше.

Следует отметить, что в списке крупных должников не числится «Таджикская алюминиевая компания». До недавнего времени одной из основных причин высокого уровня дебиторской задолженности «Барки точик» считался большой долг алюминиевой компании перед энергохолдингом.

Есть группы потребителей электроэнергии – промышленная, непромышленная, бюджетные организации, насосные станции, население, ТАЛКО. Для каждого потребителя из этой категории существуют свои тарифы.

Причину роста долга в «Барки точик» в первую очередь связывают с разницей между ценой покупки электроэнергии, поставляемой ГЭС «Сангтуда-1» и «Сангтуда-2», и последующей продажей потребителю. То есть «Барки точик» закупает у этих станций электричество по одной цене, а продает по более дешевой. И это, по утверждению руководства энергохолдинга, приводит к накоплению долгов.

Тарифы на электроэнергию будут повышены

Ранее Всемирный банк рекомендовал правительству повысить цены на электроэнергию для бытовых потребителей, также с целью поощрения рационального использования энергии.

За последние 7 лет тарифы на электричество в Таджикистане поднимались 5 раз – с 6 дирамов для населения в 2009 году до 14,65 дирама на данный момент.

Правительство Таджикистана в настоящее время изучает предложение компании «Барки точик» об очередном возможном повышении тарифов на электроэнергию.

«Для содержания энергетических объектов в рабочем состоянии и для оказания услуг абонентом компания «Барки точик» чувствует потребность в повышении цен на электроэнергию», - заявил глава компании Мирзо Исмоилзода.

Он отметил, что ценовая политика определяется антимонопольным агентством. Другие ведомства и министерства также будут изучать и обсуждать этот вопрос. «В случае принятия соответствующего решения со стороны правительства страны, мы обеспечим его исполнение», - сказал Исмоилзода.

Однако он не огласил новые тарифы, предложенные компанией на рассмотрение правительства, но уверяет, что при установлении новых цен обязательно будут учтены социальные условия и экономические положение страны.

«Барки точик» предупреждает: счетчики бесплатны!

«Электросчетчики в домах абонентов в первый раз устанавливаются компанией «Барки точик» бесплатно», - предупредил глава энергохолдинга.

По словам Исмоилзода, в случае выхода из строя счетчика по вине абонента он повторно устанавливает его за свой счет. Во всех подразделениях компании функционируют лаборатории для проверки счетчиков.

В последнее время по республике участились случаи, когда сотрудники «Барки точик» заставляют население покупать у них новые счетчики и берут за это от 200 до 300 сомони. В головном офисе компании считают это незаконным.

Таджикистан увеличил экспорт электроэнергии

Таджикистан в первой половине 2017 года экспортировал 608,3 млн кВт часов электроэнергии. Это на 21,1 млн кВт, а в денежном эквиваленте на 2,7 млн долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Мирзо Исмоилзода.

По его информации, всего в республике было выработано 7 млрд 736 млн кВт часов электроэнергии, то есть на 645,3 млн кВт часов больше чем за первую половину 2016 года. Из них объем гидроэнергии, произведенной крупными ГЭС, составляет 7 млрд 301 кВт ч, малыми ГЭС – 3,9 млн кВт ч, 431,7 млн кВт ч было выработано тепловыми центрами.

Средняя себестоимость одного киловатта электроэнергии составляет приблизительно 21 дирам ТЭЦ-2, а стоимость одного киловатта выработанной гидроэлектростанциями электроэнергии без учета расходов на передачу и распределение составляет более 2 дирамов.