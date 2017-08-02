08:27, сегодня

08:27, сегодня Автор: Аваз Юлдашев, Asia-Plus

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон своим указом освободил трех судей с формулировкой «в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи».

От должности председателя Хорогского городского суда Горно-Бадахшанской автономной области освобожден Амонулло Мукаиршо, Косим Нуруллозода снят с должности председателя суда района Джалолиддина Балхи, Зумрад Нурализода – с должности председателя суда района Шамсиддин Шохин Хатлонской области, сообщает пресс-служба президента.

Судьи освобождены от занимаемых должностей с формулировкой «в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи».

Распоряжениями президента Фаромуз Имомбердиев освобожден от должности консультанта отдела общественной безопасности аппарата Совета безопасности Республики Таджикистан.

Президент назначил Масрура Абдуллозода советником аппарата помощника президента Республики Таджикистан по вопросам социального развития и связям с общественностью. Хасанзода Ахмаджон назначен заведующим секретариатом премьер-министра Республики Таджикистан.