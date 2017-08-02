АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 2 АВГУСТА 2017 ГОДА

- В Республиканском пресс-центре состоится итоговая пресс-конференция Службы связи при правительстве РТ. Начало 9 часов.

- В здании Агентства по контролю за наркотиками при президенте РТ состоится итоговая пресс-конференция. Начало в 10 часов, в здании АКН.

- В здании Национального центра законодательства при Президенте Республики Таджикистан состоится итоговая пресс-конференция. Начало в 10 часов.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 2 АВГУСТА

2006 - В селе Лангар джамоата Зонг Ишкашимского района ГБАО открылся приграничный рынок - четвертый по счету на таджикско-афганской границе.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 2 АВГУСТА

1853 – Родился русский востоковед, исследователь Средней Азии Илья Пославский.

1907-1999 – Родился актер театра и кино, Народный артист Таджикистана Абдулхайр Касымов.

1944 – Родилась певица, Народная артистка Таджикистана Майсара Дилдорова.

1950 – Родился доктор экономических наук Абдугаффор Рауфи.

1954 – Родилась Матлуба Ульджабаева председатель Правления Национальной ассоциации малого и среднего бизнеса РТ.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 2 АВГУСТА 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, местами усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 34-39 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 24-29 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7, местами усиление до 10-15 м/с, мгла. Температура: в долинах ночью 22-27 тепла, днем 36-41 тепла, в предгорьях ночью 18-23 тепла, днем 31-36 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 16-21 тепла, днем 28-33 тепла, по ВГБАО ночью 6-11 тепла, днем 16-21 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 34-39 тепла, в горах ночью 13-18 тепла, днем 27-32 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 30-32 тепла.