В этом году в комиссию при Комитете по языку Таджикистана обратились родители 26 детей, которые были не согласны называть новорожденных именами из утвержденного каталога имен. Родителям двух детей было отказано.

Глава Комитета по языку и терминологии при правительстве Таджикистана Гавхар Шарофзода сообщила, что после того, как в республике была издан «Реестр национальных имен», в специальную комиссию при комитете обратились родители 26 детей, которые не были согласны называть своих детей именами из каталога.

«Комиссия рассмотрела все обращения, в итоге родителям двух детей, которых хотели назвать Асмоа и Облокул, в комиссии отказали», - сообщила глава Комитета по языку.

«Облокул – это укороченное от «Алоху Акбар», а Асмоа носит обобщенное значение имен существительных, то есть не имеет смысла», — пояснили представители лингвистической комиссии Комитета по языку.

Между тем, имя Облокул в переводе на русский обозначает «Раб Божий», и оно довольно популярно среди жителей севера Таджикистана. В частности, имя Облокул носил известный в республике профессор Тошев. Согласно Википедии, его имя вписано в Советскую экономическую энциклопедию как одного из самых крупных ученых в области политэкономии.

Асмоа производное от имени Асма. Асма была дочерью ближайшего друга пророка Мухаммеда, Абу Бакра ас-Сиддика, была одной из первых принявших ислам.

По словам Гавхар Шарофзода, «Реестр национальных имен», который был издан в честь 26-летия государственной независимости Таджикистана по заказу Комитета по языку и терминологии при правительстве РТ, напечатан в количестве 10 тысяч экземпляров.

В каталоге отдельно представлены женские и мужские имена. Например, здесь есть такие мужские имена как: Афлок, Абдол, Бебок, Бадеъ, Видод, Вахшур, Вомик, Гударз, Дехкиё, Жарфбин, Жарфандеш, Зарбахш, Имод, Киё, Лухросп, Мехрпуё, Миргул, Некрой, Озарфуруз, Ораз, Расо, Сом, Узро, Хабир, Худжатуллох, Шигарф, Шодгон, Шодчехр, Эзидбахш, Яздгирд, Яздигурд.

Среди женских имен родителям предлагаются, например, следующие: Абира, Анбарин, Барчин, Бурондухт, Вис, Воло, Гулбез, Гулина, Дебо, Закия, Кимхо, Митра, Муътабар, Олима, Олия, Оштия, Рушанак, Товус, Узро, Урфия, Фарах, Фарзуш, Хурдод, Джилва, Шарар, Шикебо, Эрондухт, Яшмина.

Среди предложенных имен есть и арабские. Хотя как говорилось ранее, это будут только таджикские имена, которые соответствуют культуре и национальным традициям.