Центральная избирательная комиссия завершила прием документов от претендентов на пост президента Кыргызстана. Всего в выборах пожелали участвовать 59 человек, - пишет kloop.kg.

Среди тех, кто подал свои заявки в ЦИК, только 11 человек от партий, а остальные 48 -самовыдвиженцы.

От партий выдвинуты, например: действующий премьер-министр Сооронбай Жээнбеков (СДПК), Темир Сариев («Ак Шумкар»), Бакыт Торобаев («Онугуу - Прогресс»), Ахматбек Келдибеков и Камчыбек Ташиев («Ата Журт») и другие.

Самовыдвиженцами на выборы пошли депутаты парламета Омурбек Бабанов, который возглавляет «Республику», оппозиционер и лидер фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев, находящийся в СИЗО по обвинению в коррупции. Кроме того, заявки в качестве самовыдвиженцев на выборы подали правозащитница Рита Карасартова и основатель Американского университета в Центральной Азии Камила Шаршекеева.

Помимо этого, самовыдвиженцами на выборы пошли частные адвокаты, пенсионеры, главы общественных фондов, безработные. С полным списком претендентов можно ознакомиться по ссылке.

Теперь претенденты на пост президента до 1 сентября должны будут предоставить более 30 тысяч подписей от граждан, которые их поддерживают, выплатить миллион сомов (14 тыс. 566 долларов) в качестве залога и сдать экзамен по кыргызскому языку. Если участник не выполнит все условия,то ЦИК не зарегистрирует его в качестве кандидата - он не сможет участвовать в выборах.

Президентские выборы в Кыргызстане пройдут 15 октября. Глава государства будет избран на ближайшие шесть лет.