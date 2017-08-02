Управление кинематографии Афганистана планирует оцифровать весь свой киноархив, который содержит фильмы, снятые за последнее столетие, пишет Afghanistan.ru.

Всего планируется оцифровать около 36 тысяч часов кинопленки. В архиве представлены зарубежные и афганские картины на различные темы, включая политику, социальные проблемы и культуру.

В число фильмов, подлежащих оцифровке, вошли десятки незавершенных картин, которые не смогли быть закончены из-за продолжающихся войн в стране.

Стоит отметить, что дочь президента Афганистана, художница и режиссер Мариам Гани продолжает работу над проектом «Незавершенное нами», в основу которого легли малоизвестные афганские фильмы, снятые в период с 1978 по 1992 год.

Кроме того, будут оцифрованы редкие фильмы, снятые до Первой мировой войны, в том числе кино под названием «Любовь и дружба» афгано-индийского производства, передает телеканал «Толо».