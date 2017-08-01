Пара обручальных колец, на которой будут выгравированы имена молодоженов или та самая фраза, которую знают только влюбленные – это очень романтично, и красиво. Специалисты из ювелирного, столичного магазина «Ганч» готовы выполнить эту тонкую работу, а также помочь выбрать правильные обручальные кольца и разобраться – какой производитель золотых украшений подойдет именно вам.

Рустам Шамсиддинов, специалист из ювелирного магазина «Ганч» в ТЦ «Садбарг» – профессиональный геммолог. Эта профессия в ювелирном деле - номер один: Рустам при покупке золотых украшений – незаменимый специалист. Дело в том, что геммологи разбираются в драгоценных камнях и могут отличить подделку от оригинала, знают толк в качестве ювелирных украшений и дадут точную оценку того или иного изделия.

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«Все золотые украшения, которые поступают в наш ювелирный магазин «Ганч», проходят пробирование. Для нас важно, чтобы стоимость товара соответствовала его качеству. Это не значит, что в нашем ассортименте только дорогие изделия, напротив – мы стараемся удовлетворить запросы всех категорий покупателей, как с высоким уровнем доходов, так и с низким», - объясняет Рустам.

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Особенно часто к Рустаму обращаются за экспертной оценкой бриллиантов, тем более, что в последнее время у таджикистанцев большой популярностью пользуются обручальные кольца, инкрустированные этим драгоценным камнем.

«Сейчас бриллианты доступны не только избранным покупателям, можно выбрать совсем недорогое изделие с маленьким, но качественным камнем. Понимая, что камни больших размеров дорогие, и не каждый может себе их позволить, в нашем магазине покупатели могут подобрать себе и аккуратное кольцо стоимостью порядка одной тысячи сомони. Камень будет маленьким, но его качество мы гарантируем», - говорит Рустам.

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Кроме обручальных колец с бриллиантами, в магазине «Ганч» можно подобрать себе и классические золотые кольца высокой пробы, кольца с узорами, а можно украсить их надписями, например, именами молодоженов или памятными фразами. Эту тонкую работу ювелиры магазина «Ганч» выполнят быстро и профессионально.

Выбираем приданое для невесты со вкусом

Но, конечно, в ювелирном магазине «Ганч» можно найти не только обручальные кольца, но и подобрать золотые украшения в качестве приданного будущей невесте. И в выборе драгоценных изделий Рустам также незаменимый помощник.

Основные поставщики ювелирных изделий в магазин «Ганч» - это производители из ОАЭ, Индии, Турции, Армении и Азербайджана. Золотые украшения из Индии и ОАЭ не менее 18-22 каратов и считаются товаром высшего класса; из Армении, Азербайджана или Турции - 14 - 18 карат.

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Рустам объясняет, что карат в этом случае - единица измерения чистоты золотого сплава. Карат показывает то же, что и проба, т.е. долю золота в ювелирном сплаве. Разница лишь в том, что на изделиях из некоторых стран в клеймах указываются та же проба, только измеренная в каратах (от 9 карат до 24 карат).

Учитывая тот факт, что таджикской невесте в качестве приданного полагается большой набор золотых изделий, Рустам поможет собрать его в силу покупательской возможности.

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«Как правило, стандартный набор золотых украшений для таджикской невесты – это кольцо, серьги, ожерелье, браслет. Ожерелье можно заменить цепочкой, так будет доступнее, - рассказывает Рустам. - Если приобрести такой набор от производителей из ОАЭ или Индии, то он обойдется от $1 до $6 тысяч, но изделия будут высочайшего качества и удивительного дизайна. Производители из Турции, Азербайджана или Армении тоже предлагают красивые и качественные изделия. Например, я могу подобрать комплект из турецкого золота, минимальная стоимость которого составит от 1,5 тысячи сомони».

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Кроме представленной продукции на витринах магазина, покупатели могут подобрать себе украшения и из специального каталога. Только заказывать нужно будет раньше, как правило, товары из каталога поступают в магазин «Ганч» в течение месяца.

«Весь наш товар сертифицирован, на каждый продукт мы выдаем гарантийный талон. Так что подделки исключены. Мы работаем на рынке ювелирных украшений в Таджикистане уже десять лет и своей репутацией очень дорожим», - поясняет Рустам.

Кстати, в магазине «Ганч» постоянно проводятся различные сезонные акции и скидки по ним иногда достигают 50%. А для молодоженов вообще действуют постоянные скидки, от 15% до 40%, плюс к этому, шкатулки и другие подарочные аксессуары предоставляются совершенно бесплатно.

Наш адрес: тц Садбарг магазин Ганҷ

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