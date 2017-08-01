Давлатбек Хайрзода - бывший заметститель главы Агенства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией РТ

Верховный суд Таджикистана приговорил бывшего заместителя директора Агентства по борьбе с коррупцией Таджикистана Давлатбека Хайрзода к 10 с половиной годам лишения свободы. Он признан виновным в получении взятки, сообщили «АП» в Верховном суде Таджикистана.

Приговор Хайрзода был оглашен 28 июля. В тот же день был осужден Фариддун Беназирзода - бывший замначальника Согдийского управления таможни, который также ранее работал в Агентстве по борьбе с коррупцией: он также получил 10,6 лет по статье «получение взятки».

В настоящее время судебный процесс по «делу антикоррупционеров» продолжается.

Приговоры остальным участникам данного дела могут быть вынесены на этой недели, отметил источник в Верховном суде.

На скамье подсудимых остаются еще 12 человек – 9 бывших сотрудников антикоррупции, и три человека из других госструктур, которые проходят обвиняемыми по этому делу.

Процесс по «делу антикоррупционеров» начался 19 июля. На скамье подсудимых оказались 14 человек - 10 бывший борцов с коррупцией и четверо проходящих по делу экс-сотрдуников Таможенной службы и других госструктур РТ.

Процесс проходит в закрытом режиме. Более того, на время процесса работа ВС РТ ограничена: в момент судебных заседаний по делу экс-борцов с коррупцией, которые будут проходить по определенному графику (по понедельникам и пятницам – с 8 утра до пяти часов вечера, в другие дни недели – с 13:00 по 17:00) здание суда будет закрыто для входа посетителей.

В конце апреля в Таджикистане была уволена большая группа сотрудников Антикоррупционного агентства, позже последовали аресты некоторых уволенных.

Первым был арестован Фируз Холмуродзода. Он был руководителем следственной группы, которая вела расследование уголовного дела экс-министра промышленности Таджикистана Зайда Саидова, осужденного к 26 годам лишения свободы в декабре 2013 года.

Вслед за Холмуродзода были взяты под стражу его бывший заместитель Фахриддин Бозоров, бывший следователь этого же управления Фирдавс Ниёзбадалов (зять бывшего секретаря Совета безопасности Таджикистана, генерала Амиркула Азимова) и руководитель следственного отдела по городу Душанбе Амиршо Султонзода.

24 апреля был задержан Давлатбек Хайрзода, отправленный на пенсию с поста заместителя директора Антикоррупционного агентства в январе 2017 года.

Ранее глава Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана Сулаймон Султонзода сообщал, что «вся информация, публикуемая в последнее время в СМИ относительно изъятия 35 млн долларов из родительского дома Давлатбека Хайрзода, 1 млн 300 тысяч долларов и 6 кг золота из дома Фируза Холмуродзода, мешков с денежными средствами, золотом и драгоценными камнями из бункера Фирдавса Ниёзбадалова (Абдугафорзода) в ходе проведения обыска, является необоснованной».

На недавней пресс-конференции глава Антикоррупции заявил, что арест десяти бывших сотрудников антикоррупционного ведомства со стороны ГКНБ Таджикистана нельзя связывать "с мифическими, придуманными трениями и противостоянием между госструктурами, так называемыми, межведомственными войнами".

"Совершивший преступление человек, независимо от ранга, должен отвечать перед законом. Суд определит степень вины бывший борцов с коррупцией", - подчеркнул глава антикоррупции.

Он также отметил, что несмотря на громкий скандал, связанный с арестом высокопоставленных сотрудников антикоррупционного ведомства, "Агентство не утратило доверие народа, и к нам за советом и за защитой обращаются сотни граждан Таджикистана".