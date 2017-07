Chairman of Tajikistan’s Chamber of Commerce and Industry (CCI), Mr. Sharif Said, heading Tajik delegation is departing for the Uzbek capital, Tashkent, today to discuss the exact date and venue for an exhibition of Tajikistan’s industrial goods scheduled for September this year, a source in the Tajik government told Asia-Plus Tuesday morning.

