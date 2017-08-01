ЕБРР предложил Таджикистану совместно реализовать новую программу «Женщины в бизнесе». Программа поддерживается фондами доноров через Фонд малого бизнеса ЕБРР. Новая программа рассчитана помочь женщинам получить доступ к ноу-хау для дальнейшего развития бизнеса, посредством кредитования и консультаций по бизнесу, учебных курсов по ключевым предпринимательским навыкам и программы наставничества.

Банк Эсхата стал первым партнерским банковским учреждением в Таджикистане, который присоединился к программе «Женщины в бизнесе». В рамках данной программы Банк Эсхата и ЕБРР уже подписали двухстороннее соглашение, в результате которого Банк Эсхата получит 1 млн. $ США эквивалентно в таджикских сомони для кредитования женских коммерческих предприятий по всей стране.

«После нескольких лет совместного сотрудничества с ЕБРР по инновационным финансовым продуктам, включая новаторскую кредитную линию по устойчивости климата, мы гордимся тем, что являемся первым банком-партнером, который присоединился к программе «Женщины в бизнесе»» - отметил Председатель Правления Банка Эсхата Хуршед Носиров.

Сегодня в стране таджикские женщины всё чаще рассматривают предпринимательство как жизненно-важный источник дохода, так как значительная часть женщин являются главами семей по причине миграции их мужей в Российскую Федерацию. Зачастую не дождавшись материальной поддержки из России, женщины вынуждены заняться чем-то, чтобы прокормить свою семью, большинство останавливают свой выбор на предпринимательстве. При этом наши женщины не имеют достаточно навыков и опыта создавать, вести и развивать предпринимательскую деятельность. Программа «Женщины в бизнесе» отличная возможность предоставить таджикским женщинам не только финансовую поддержку, но и оказать им техническую помощь в виде консультаций специалистов, учебных курсов по навыкам предпринимательства и советов наставников.

Стоить отметить, что Банк Эсхата рассматривает свое присоединение к программе «Женщины в бизнесе» как выполнение одного из пунктов своих стратегических задач – поддержка социальных и экологических проектов.

Банк Эсхата ведет свою деятельность согласно своей миссии «Содействие экономическому развитию государства посредством поддержки микро, малого и среднего бизнеса с целью повышения уровня жизни населения Республики Таджикистан», в том числе и женщин.