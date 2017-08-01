Постоянный представитель Республики Таджикистан при ООН Махмадамин Махмадаминов был избран вице-президентом ЭКОСОС для сессии 2018 года из Азиатско-Тихоокеанской группы, состоящей из 55 государств-членов.

С момента, когда Таджикистан стал членом ООН в 1992, после обретения независимости, впервые представитель страны выбирается вице-президентом одного из главных органов ООН.Сообщает департамент информации МИД РТ.

На пост Президента ЭКОСОК избрана постоянный представитель Чешской Республики (из Восточноевропейской группы), а на посты двух других вице-президентов ЭКОСОК избраны постоянный председатель Бельгии (западноевропейских и других государств) и постоянный представитель Сент-Винсент и Гренадины (Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна).