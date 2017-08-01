Глава Торгово-промышленной палаты Таджикистана Шариф Саид и генеральный директор Торгово-промышленной палаты Согдийской области Фирдавс Шарифзода сегодня отбудут в столицу Узбекистана. С представителями узбекских властей они уточнят точную дату и место проведения намеченной на сентябрь выставки промышленных товаров Таджикистана в Ташкенте, сообщили "АП" в правительстве.

Ранее министр промышленности и новых технологий РТ Шавкат Бобозода сообщил «АП» о том, что работы по организации первой выставки промышленных товаров Таджикистана в Ташкенте начались. Подготовлен список участников со стороны Таджикистана и порядок организации данного мероприятия: свою продукцию на выставке будут представлять более 64 промышленных предприятий Таджикистана.

Министр отметил, что на выставке в основном будет представлена машиностроительная продукция, продукция горнорудной отрасли, продукция легкой промышлености, и, конечно же, алюминиевая продукция. Он подчеркнул, что предпочтение будет отдаваться пищевой промышленности.

Отметим, что договоренность о проведении промышленных выставок двух стран в Душанбе и Ташкенте было достигнуто в начале этого года.

Выставка промышленных товаров Узбекистана в Душанбе прошла 17-20 апреля этого года. Свою продукцию на ней представили более 160 узбекских производителей.