Госкорпорация «Росатом» организовала пресс-тур для журналистов Центральной Азии на международную выставку «ЭКСПО-2017», которая в эти дни проходит в столице Казахстана – Астане. В составе этой делегации корреспондент Asia-Plus стал участником «Атомной недели», посвященной российским атомным технологиям.

Почувствовать дыхание Арктики

После прибытия в Астану нас повели к российскому павильону; к слову сказать, одному из самых больших: он занимает площадь более чем в тысячу квадратных метров – и одному из самых посещаемых на выставке.

В экспозиции сделан акцент на способности России обеспечить энергетическую безопасность всего мира. Войти в павильон России можно через «Портал энергии». Именно здесь состоялось торжественное открытие «Атомной недели».

Первый заместитель генерального директора - директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров в своей вступительной речи отметил, что девиз Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017 Астана» - это «Энергия будущего».

«Очень многие сегодня думают: что такое «энергия будущего»? Мы уверены, и очень многие международные эксперты разделяют наше мнение, что идеальный энергобаланс будущего – это баланс «зеленых» источников электроэнергии.

Огромную роль в этом «зеленом» энергобалансе играет и будет играть атомная энергетика. Атомные технологии сегодня – это далеко не только энергетика. В нашей экспозиции хорошо видно, как атомные технологии улучшают качество жизни за счет применения радиационных технологий в медицине и сельском хозяйстве, как они используются в опреснении воды и водоочистке. Сегодня энергия атома используется и в освоении космоса, приближая будущее», - сказал он.

Генеральный комиссар павильона, заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов положительно отозвался о компании «Росатом»: «Это компания, которая реализует сейчас 34 проекта строительства энергоблоков за рубежом, занимается также проектами, связанными с ядерной медициной, новыми источниками энергии, и это полностью вписывается в тематику выставки “ЭКСПО-2017”».

Затем журналисты Центральной Азии вместе с другими участниками церемонии открытия посетили российский павильон, в котором открылась временная тематическая экспозиция Росатома под слоганом «Атомная энергия – движущая сила будущего». Посетители совершили виртуальную экскурсию на энергоблок поколения 3+ в тематическом разделе о работе современных АЭС.

В экспозиции мы увидели настоящий айсберг; огромная ледяная глыба привлекала внимание посетителей, вокруг нее был настоящий ажиотаж, пришлось встать в очередь, чтобы почувствовать дыхание Арктики с близкого расстояния.

Безуглеродная энергия – энергия будущего

Затем мы участвовали в панельной сессии «Безуглеродная энергия – энергия будущего», которая состоялась в Конгресс-центре «ЭКСПО-2017 Астана». На ней выступили общепризнанные эксперты мировой атомной отрасли.

Первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров в своем выступлении отметил, что «на планете реально построить к середине текущего столетия атомные электростанции суммарной мощностью до 1000 гигаватт».

Он считает, что АЭС – одна из составляющих «зеленой» энергетики. Ведь использование ядерной энергии позволяет значительно уменьшить объем выбросов парниковых газов и при этом поддерживать энергобаланс любой экономики.

При этом Комаров не стал противопоставлять ядерную энергетику развитию регенеративной энергетики, при которой используются возобновляемые источники энергии (ВИЭ). По мнению первого заместителя руководителя Росатома, эти направления, при наличии благоприятных инвестиционных условий, можно и нужно развивать параллельно.

Говоря об эффективности атомной энергетики, Кирилл Комаров отметил, что АЭС – стабильный и предсказуемый источник электроэнергии для развития экономики. Сырьевая составляющая себестоимости электроэнергии, вырабатываемой на АЭС, крайне низкая - меньше 3%. «Сравните с газовой и угольной станциями, где стоимость топлива составляет 60-70%», - сказал он.

Экс генеральный директор Агентства по ядерной энергетике при Организации экономического сотрудничества и развития (NEA/OECD) Луис Эчаварри подчеркнул, что «необходимо развивать возобновляемые источники энергии, но в то же время должна быть обеспечена базовая нагрузка».

«Доля атомной энергетики в мировом энергобалансе в настоящее время составляет 11%. Если мы будем строить АЭС, как в 70-80-е годы, мы сможем обеспечить до 2050 года 25% мировой энергетики», - сообщил председатель Всемирной ядерной ассоциации Хельмут Энгельбрехт. Он также подчеркнул, что важно соблюдать международные правила использования атомной энергетики, в том числе и в аспекте согласования строительства атомных объектов с сопредельными государствами.

Экс-президент Японского атомного промышленного форума Такуя Хаттори сформулировал три основных принципа развития атомной энергетики: энергобезопасность, сохранение окружающей среды и экономическая целесообразность. Учитывая, что в Японии 100% энергоресурсов импортируется из-за рубежа, «все понимают, что нам необходима атомная энергетика», сказал он. «Общественность настроена негативно, но мы шаг за шагом работаем в этом направлении», — особо отметил он значимость работы с общественным мнением.

В Таджикистане налаживается взаимодействие с ГК «Росатом» в области использования атомной энергии в мирных целях. В конце февраля этого года было подписано соглашение между российской госкорпорацией «Росатом» и таджикской Академией наук о сотрудничестве в этой сфере.

Как сообщил президент Академии наук Республики Таджикистан Фарход Рахими, «соглашение регулирует вопросы проведения учеными двух государств научно-исследовательских разработок в сфере атомной энергии в мирных целях».

Заместитель председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Таджикистана Одил Сангов отметил, что для Таджикистана важно развивать гидроэнергетику, так как по себестоимости гидроэнергия наиболее дешевый вариант для республики. «Помимо воды, нужно добавить, что мы имеем более 300 солнечных дней в году, поэтому на сегодня есть большой потенциал для развития солнечной энергетики», - добавил Сангов.

В Таджикистане разработана стратегия развития малой гидроэнергетики, где отмечается, что строительство крупных ГЭС не решает вопрос сельского энергоснабжения, так как такие ГЭС ориентированы прежде всего на конкретные крупные промышленные предприятия и комплексы. Поэтому сельские, особенно удаленные и труднодоступные, районы Таджикистана могут быть надежно обеспечены электроэнергией только за счет строительства в этих же районах малых гидроэлектростанций (МГЭС).

Неатомные продукты Росатома

На следующий день состоялся круглый стол на тему «Неатомные продукты госкорпорации “Росатом” – высокие технологии для устойчивого развития Казахстана». Он был организован компанией «Русатом – Международная сеть» с целью ознакомления казахстанских специалистов с продукцией российских предприятий.

С приветственной речью на открытии круглого стола выступил президент компании «Русатом - Международная сеть» Александр Мертен. В частности, он отметил, что компания ставит перед собой стратегическую цель - довести к 2030 году выручку от новых продуктов как минимум до 30% от общей выручки. «Уже сегодня портфель заказов по новым продуктам на 10-летний период составляет 16,8 млрд долл. США, а выручка по новым продуктам только в 2016 году - 3,15 млрд долл. США», - проинформировал он.

На круглом столе выступили представители предприятий Росатома, которые поделились своим обширным опытом и познакомили с текущими проектами в неядерных и неэнергетических областях.

Директор по международной деятельности АО «Атомэнергомаш» Роман Мурашов, представляя проект мини-ГЭС, отметил, что основными преимуществами установки являются относительно низкая себестоимость производства электроэнергии, короткие сроки производства и ввода в эксплуатацию, простая и быстрая сборка. Мини-ГЭС производит венгерская компания Ganz EEM (дочернее предприятие АО «Атомэнергомаш»). По словам Р. Мурашова, это экономически эффективное решение, подходящее для отдаленных районов, не требует строительства плотин и не наносит экологии рек ни малейшего ущерба.