Глава Комитета по языку и терминологии при правительстве РТ Гавхар Шарофзода заявила, что переименование города Курган-Тюбе в Бохтар, это не окончательное решение. Над этим вопросом сейчас трудится рабочая группа.
Какое время будет изучать вопрос переименования рабочая группа, а это 126 учёных-востоковедов, не известно. Но как только будет готов окончательный вариант, об этом будет объявлено, сообщила Гавхар Шарофзода в понедельник на пресс-конференции в Душанбе.
Напомним, в июне власти Хатлонской области предложили переименовать город Курган-тюбе в Бохтар, а город Сарбанд (в советский период город Калининабад) - в город Леваканд.
Тогда одновременно власти области предложили правительству Таджикистана переименовать Бохтарский район (в период существования СССР - Коммунистический) в район Кушониён.
Тогда «АП» со ссылкой свой источник в верхней палате парламента сообщила, что в случае одобрения предложений, они будут отправлены для дальнейшего рассмотрения в Маджлиси милли Маджлиси Оли страны.
Курган-Тюбе - город в юго-западном Таджикистане, административный центр Хатлонской области. Расположен в 100 км к югу от города Душанбе, в центре богатого оазиса в долине реки Вахш.
Согласно древним источникам, оазис Курган-Тюбе появился во времена Кушанского царства. По одним данным Курган-Тюбе возник в VII веке, по другим – значительно позже.
Территория современного Курган-тюбе в средние века была известна как Хутталь, а сам город знали как Леваканд, или Вахш.
В конце VII века город попал под власть арабов. Вблизи Курган-тюбе, на берегу реки Вахш, находятся руины города X—XIII веков Лагман, вероятно вместе с Курган-тюбе бывшего частью обширного оазиса.
В 12 км к востоку от Курган-Тюбе возвышается холм Аджина-Теппе, здесь сохранились остатки буддийского монастыря VII - VIII в.в. (святилища, кельи, ступы, скульптуры, настенные росписи).
Оазис был разрушен монгольским нашествием Чингизхана. Затем город принадлежал Чагатайскому улусу. Только в XVI веке рост города возобновился.
После революции 1917 года в Российской империи город стал столицей провинции Курган-Тюбе.
В наши дни Курган-тюбе является одним из крупнейших городов республики, областным центром Хатлонской области.
Здесь расположены несколько больших промышленных предприятий, вузы, колледжи, лицеи, гостиницы.
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Гарми8 часов назад
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