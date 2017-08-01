Журналисты Таджикистана улучшили свои знания и навыки в ходе интенсивного трехдневного тренинга по освещению в СМИ вопросов питания.

Участие в образовательно-практическом мероприятии, прошедшем с 27 по 29 июля в конференц-зале Гостинично-оздоровительного комплекса «Сароб» (Ходжа Оби Гарм), будет способствовать более компетентному освещению реализуемых инициатив в рамках глобального движения «Расширение мероприятий по питанию», важности правильного питания в течение первых 1000 дней жизни, а также обогащения муки основными микроэлементами для улучшения здоровья жителей Таджикистана.

В тренинге, организованном при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) совместно с Независимой школой журналистики «Таджикистан – XXI век», Министерством здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан и Глобальным альянсом по улучшению питания (GAIN), приняли участие 21 журналист телевидения, радио, печатных СМИ и новостных агентств со всех регионов страны.

Недостаток питательных микроэлементов является серьезной проблемой в Таджикистане. Проведенное в 2016 году исследование выявило, что 22% женщин репродуктивного возраста и 26% детей до пяти лет страдают от анемии вследствие дефицита железа. Эти и другие виды недостатка питательных микроэлементов, включая врожденные пороки вследствие дефицита фолиевой кислоты, имеют далеко идущие последствия для здоровья населения и экономического процветания страны.

В ходе тренинга перед журналистами выступили Заместитель министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан Умед Давлатзод, депутаты Парламента Таджикистана Джамшед Муртазокулов и Гулбахор Ашурзода, представители Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан Шерали Рахматуллоев и Пирназар Шодмонов, а также национальные и международные эксперты в области питания.

Алишер Примкулов

При содействии проекта USAID «Техническая помощь по снижению микронутриентной недостаточности в Таджикистане» журналисты улучшили свои знания и навыки по созданию эффективных материалов для ТВ, радио, печатных СМИ и мультимедийных сайтов о важности правильного питания для здоровья людей и экономического развития.

В течение последних 25 лет Посольство США в Душанбе предоставило более $1,8 млрд. на программы по укреплению безопасности, демократических институтов, социального сектора и экономического роста Таджикистана. В 2017 году Таджикистан и Соединенные Штаты Америки отмечают 25-летие установления дипломатических отношений.