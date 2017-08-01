АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 1 АВГУСТА 2017 ГОДА

- В здания ОАХК «Барки точик» пройдет итоговая пресс-конференция. Начало в 15:00.

- Министерство экономического развития и торговли Таджикистана отчитается перед журналистами по итогам 6 месяцев 2017 года. Начало пресс-конференции в 9:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 1 АВГУСТА

1964 - Впервые прозвучали позывные радиостанции «Маяк» («Подмосковные вечера»).

1936 - Открытие областного музыкально-драматического театра в г.Хороге.

1971 – Учрежден Центральный государственный архив.

1997 - В Душанбе приступила к своей работе Комиссия по национальному примирению.

1997 - Маджлиси Оли РТ принял Постановление «Об амнистии участников политического и военного противостояния».

2006 - В Курган-тюбинской колонии оглашен приговор в отношении 16 подсудимых – 12 заключенных, обвиняемых в организации бунта в тюрьме, и 4 сотрудников этого учреждения.

2006 - В Дели подписанием протокола завершилось двухдневное заседание таджикско-индийской комиссии по сотрудничеству

2009 - Президент Таджикистана принял участие в неформальном саммите ОДКБ в Кыргызстане;

2011 - При исполнительном аппарате главы государства образованы Государственные учреждения «Национальная библиотека Таджикистана» и «Национальный музей Таджикистана»;

2013- В Москве состоялась встреча президентов Таджикистана и России Эмомали Рахмона и Владимира Путина, на которой был обсужден широкий спектр вопросов, связанных с взаимовыгодным таджикско-российским сотрудничеством.

2014 – Скончался Экс-глава Таджикской филармонии Сайбухори Маджидов

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 1 АВГУСТА

1923-2002 – Родился ученый-филолог академик Раджаб Амонов.

1936 – Родился ученый-литературовед Чобулко Додалишох.

1939 – Родился философ, профессор Ёкуб Одинаев.

1943 – Родился доирист, заслуженный артист Таджикистана Шарифчон Орифов.

1944-1995 – Родился композитор Юнис Мамедов.

1948-1998 – Родился художник Абдулхамид Кодиров.

1951 – Родился уролог Исматулло Нусратуллоев.

1951 – Родился Акбаршо Искандаров, посол по особым поручениям МИД РТ.

1954 – Родился художник Чонибек Асозода.

1958 – Родился журналист Мирзосафар Ризвонов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 1АВГУСТА 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 35-40 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 27-32 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7, местами усиление до 10-15 м/с, мгла. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 36-41 тепла, в предгорьях ночью 18-23 тепла, днем 33-38 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 14-19 тепла, днем 30-35 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 тепла, днем 17-22 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 36-41 тепла, в горах ночью 13-18 тепла, днем 29-34 тепла.

По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 38-40 тепла.

По городу Худжанд - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 11-16 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 32-34 тепла.