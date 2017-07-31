Радио «Озоди» сегодня опубликовало попавшие в руки редакции новые фотографии экс-командира таджикского ОМОН, присоединившегося к «Исламскому государству», Гулмурода Халимова.

На фото, попавшее Радио Озоди 31 июля, Гулмурод Халимов запечатлен с длинными волосами и бородой, присущими бойцам ИГИЛ. Фото сделано в стиле «селфи», место и время не указано.

На одном из фото Халимов запечатлен со своей дочкой от второй жены Хумайро Мировой, ранее сбежавшей к беглому полковнику. Данные фото подтверждают, что вторая жена Халимова и ее дети встретились с ним.

Ранее сообщалось, что вторая жена Халимова - Хумайро Мирова сбежала в Сирию весной 2016 года.

Хумайро Мирова до 2015 года работала в пресс-службе Таможенной службы Таджикистана, в то время, когда службой руководил Рустам Эмомали, и имела звание капитана.

В начале 2015 года она вышла в декретный отпуск и родила сына. Несмотря на то, что ранее она не скрывала связь с Гулмуродом Халимовым, когда он занимал пост начальника ОМОН МВД РТ, однако уже после его побега в Сирию, в интервью «АП» Хумайро Мирова отрицала какую-либо связь с Гулмуродом Халимовым.

Хумайро Мирова в 2008 году начала работу в пресс-центре МВД РТ, где и познакомилась с Гулмуродом Халимовым, который в то время работал в ОМОН МВД РТ, и вышла за него замуж, став второй женой, родив впоследствии ему четверых детей.