Кыргызстан — это самобытный отдых для туристов, которые желают приобщиться к кочевой культуре киргизского народа на севере республики или проникнуться образом жизни оседлых узбеков на юге страны. Очень «ненавязчивый» сервис кыргызстанских домов отдыха, пансионатов и других мест релаксации, а также правоохранительных органов, призванных оберегать покой приезжих, стал уже притчей во языцех. «Фергана» расскажет читателям, которые не были, но планируют поехать в Кыргызстан, к чему им следует быть готовыми, чтобы потом не говорили, что их никто не предупреждал.

Начну, пожалуй, с популярного в Кыргызстане анекдота. На турецком пляже встретились два бишкекчанина и спрашивают друг у друга: «У тебя тоже денег на Иссык-Куль не хватило?».

В любой шутке, как известно, есть доля правды. Так и этот анекдот взят из жизни - отдых на Иссык-Куле обходится в копеечку. Но о стоимости проживания и услуг чуть ниже. А сейчас поговорим о вопросах безопасности.

Не ходите, дети, в Кыргызстан гулять

По данным МВД, в этом году за безопасный отдых граждан во время туристического сезона отвечают свыше 3000 милиционеров и 800 добровольных дружинников. Для координации сотрудников ОВД, задействованных в охране общественного порядка и безопасности дорожного движения, в селе Бостери (северный берег озера Иссык-Куль, недалеко от города Чолпон-Ата) создан оперативный штаб. Для оперативного реагирования на жалобы и заявления граждан, оказания им помощи введен круглосуточный режим службы.

Правда, иногда реакция сотрудников милиции на заявления туристов об инцидентах, случившихся с ними, доходит до абсурда. Показательна в этом плане история, случившаяся с польской девушкой, которая решила поработать в летнем лагере для детей на берегу озера Иссык-Куль.

Учительницу английского языка из Польши Агнешку Квецень пытались похитить несколько мужчин. Она сбежала от них и написала заявление в милицию. Квецень рассказала журналистам о похищении, бездействии милиции, сексизме и бытовой коррупции в Кыргызстане.

Агнешка Квецень. Фото с сайта Kloop.Kg

В коротком пересказе её история звучит так: рано утром девушка решила прогуляться в курортной зоне. Проезжавшая мимо машина остановилась, из нее выскочили местные парни и пытались затащить Агнешку в свой автомобиль. Вырвавшись от них, девушка попыталась убежать, остановив другую машину. Но и этот водитель решил увезти ее неизвестно куда. В общем, с горем пополам, в слезах и потрепанной, ей удалось выскочить из машины похитителей, а потом добрые люди привезли ее в милицию.

Далее с ее слов: «Даже когда я приехала на участок заплаканная, в истерике, милиционер шутил: «Так ты не хочешь замуж выйти?» А другой сказал: «Они похитили тебя, потому что ты красивая». И еще они сказали: «Если ты носишь платья определенной длины, ты провоцируешь их сама».

Лишь после предания этой истории огласке милиционеры стали выполнять свои обязанности - искать хулиганов. Но вскоре Агнешка отказалась от всех обвинений в адрес своих несостоявшихся похитителей, объяснив, что она уезжает в Африку, где продолжит свое обучение. А задержанные милицией мужчины заявили, что хотели помочь девушке и не имели «злых умыслов».

Об отношении иссыккульцев к туристам «Фергане» рассказала бишкекчанка Ульяна Копытина. Девушка не стала сдерживать свои эмоции и заявила, что уровень человеческой мерзости на Иссык-Куле в этом году просто зашкаливает.

— Случаев воровства не перечесть, — возмущается девушка. — У моих родителей украли смартфон люди, попросившиеся в туалет. У соседки-торговки две девки сперли кошелек с 70 тысячами, лежавший в глубине магазина на стеллаже в подсобном помещении. Дальше от нас на пару домов магазинчик — также обокрали. Учительница из нашей школы оставила в прихожей местного кафе пакет с кофтой — ему тут же приделали ноги. Я думала, это уже самое днище, но тут снизу постучали: местная торговка ягодками продала ягоды туристам на 200 сомов, те расплатились, попросили, чтобы пакет пока у нее полежал, и пошли купить еще что-то. Тетка тут же продала эту ягоду другим, собрала манатки и свалила с базара. Вернувшимся за своей ягодой туристам осталось только чувство глубокого разочарования в иссыккульцах. Причем соседки той торговки говорят, что так она поступает уже не первый раз. Очень надеюсь, что кто-нибудь не поленится прийти на следующий день и надеть ей ведро на башку.

Конфликты местных жителей с туристами нередки. Купальный сезон на Иссык-Куле длится около трех месяцев, и за это время жители курортной зоны стараются заработать на туристах столько, чтобы хватило на жизнь до следующего лета. Многие держат приезжих за дойных коров и стараются снять с них деньги буквально за всё, даже за любование природой.

Россиянин Евгений Диянов в мае нынешнего года рассказал, как с него буквально на ровном месте «срубили» деньги, пригрозив за отказ оружием.

Придорожная торговля на Иссык-Куле. Фото Turmush.Kg

«Я прилетел в Кыргызстан 5 мая. Сегодня ближе к десяти часам с подругой подъехали на попутной машине к каньону «Сказка» на южном побережье Иссык-Куля. Доехали до ущелья и решили пройти пешком, но уткнулись в шлагбаум. Когда мы его обошли, появился молодой человек, который попросил оплату. Я спросил у него документы. Задал вопрос, на каком основании ведет здесь коммерческую деятельность. После они меня позвали в сторону автомашины BMW и, открыв багажник, показали мне винтовку и спросили, есть ли еще вопросы. Их было двое», — рассказал Евгений Диянов «24.kg».

Случаются и драки местной молодежи с приезжими, бывает - со смертельным исходом. Если кто-то из приезжих пытается качать свои права, местные могут запросто заехать камнем по машине. Если конфликт получает огласку, правоохранительные органы начинают разбираться.

Жителя Волгоградской области России Дмитрия Реброва, который привез своего сына на лечение на Иссык-Куль, ограбили неизвестные в милицейской форме. Инцидент произошел летом прошлого года.

— Возле центра отдыха «Гавайи» нас остановил мужчина на автомашине «Мазда» и попросил документы, - приводит рассказ пострадавшего «Азаттык» (киргизская служба Радио Свобода). - На моей автомашине были российские номера. Неизвестные заявили, что я должен сесть в их машину и ответить на вопросы. Они начали спрашивать о том, не пил ли я алкоголь или употреблял гашиш, потом начали осматривать, проверили небольшую записную книжку и кошелек. Его коллега с жезлом осмотрел мою машину. После они вернули мне вещи и отпустили. Мы с женой подумали, что, может, они подложили наркотики, и проверили машину. Оказалось, что нет части денег: 100 евро, 20 тысяч рублей и 45 тысяч сомов.

Сознательные граждане пытаются объяснить туристам, что случившийся с ними инцидент - исключение из правил. Правда, таких исключений ежегодно насчитывается десятки. В случаях с разбитым окном машины и ограблением Рябовых местные активисты решили собрать деньги, чтобы восстановить ущерб.

Кыргызстан — не Турция, Турция – не Кыргызстан

Мой российский коллега и друг Константин Саломатин считает, что россиянам гораздо выгоднее отдыхать в странах дальнего зарубежья, чем ехать в Кыргызстан.

Константин Саломатин Фото Фергана.Ру

— Лично я приезжаю в Кыргызстан, потому что люблю страны Средней Азии, — признался Константин. — Однако моим московским соседям гораздо выгоднее летать отдыхать в Турцию, Испанию или Болгарию. Во-первых, во много раз дешевле, во-вторых — безопаснее.

— В какой из среднеазиатских стран ты чувствуешь себя спокойно?

— Самая спокойная страна — Таджикистан! Там и люди гораздо миролюбивее, чем кыргызстанцы. Я там мог спокойно зайти в любую толпу со своим фотоаппаратом, снимать на видео, и никто не обращал на меня внимания. А в Кыргызстане было несколько инцидентов, когда местные жители нападали на меня и пытались ограбить.

— Посоветуешь ли своим друзьям и знакомым отдых в Кыргызстане?

— Для жителей европейской части России, выгоднее отдыхать, как я сказал, в Турции, Египте или европейских странах. Для россиян из азиатской части предпочтительней страны Юго-Восточной Азии и Китай, который абсолютно безопасен, а китайцы начисто лишены агрессии к иностранцам.

Президент Ассоциации курортов Кыргызстана Медер Тилекматов считает, что наша страна привлекательна, в первую очередь, для жителей соседнего Казахстана.

— Сегодня основной поток именно иностранных туристов поступает из Казахстана - Алматы, Астана, Шымкент, Тараз. Следующее место занимают города России - Новосибирск, Екатеринбург, Москва и другие. За ними следует Узбекистан, этим летом узбекистанские турфирмы активно продавали путевки на Иссык-Куль, - рассказал Тилекматов «Фергане».

— А будет ли у туриста гарантия, что он уедет из Кыргызстана довольным и захочет вернуться вновь? Весьма «ненавязчивый» сервис кыргызстанских мест отдыха стал притчей во языцех и проигрывает той же Турции.

— Я подчеркну главный момент — отдых в Кыргызстане нельзя сравнивать с турецким. Там большинство объектов получают субсидии от государства. А что касается выбора туриста — вы правы. Они едут туда, но не только потому, что это дёшево, там отличный сервис. Они едут туда, так как бывали там не раз и знают, что их там ждет, знают, куда и зачем едут. Нам лишь надо открыть для них нашу страну в плане туризма и поверьте, тогда они к нам приедут. Многое зависит от принимающей стороны. Поэтому туристам надо работать с туркомпаниями, которые гарантируют им отдых.

— Перейдем к вопросу о безопасности: во многих туристически развитых странах местные жители и сотрудники государственных и правоохранительных органов понимают, что туристы — не нахлебники, а приносят доход стране и жителям. У нас же иностранец рассматривается как банкомат, из которого можно вытрясти деньги. Почему?

Медер Тилекматов Фото Фергана.ру

— Факты инцидентов с туристами надо пресекать. Есть телефоны доверия и номера руководителей служб, надо звонить им. Есть предложение создать некий туристический Альянс, внутри него будут подразделения, которые напрямую будут работать с органами внутренних дел, МИДом и другими структурами, имеющими отношение к туристам в частности и туризму в целом. Мы сейчас совместно с tourist.kg разрабатываем концепт и устав данного альянса. Но работы очень много. Надо проработать все направления, рассмотреть и проанализировать все жалобы туристов и гостей нашей страны.

У нас дешево, но туристов нет

Есть ли в МВД или МИДе какие-нибудь рекомендации туристам о правилах поведения в Кыргызстане, где были бы указаны данные, куда следует обращаться в случае тех или иных инцидентов? В пресс-службе МВД «Фергане» ответили, что нечто подобное есть, но получить это нечто так и не удалось. В любом случае, этот факт является показателем отношения к туристам и гостям нашей страны.

Ежегодно разные рейтинги показывают привлекательность Кыргызстана для иностранцев. Деловой вестник Forbes занес нашу республику в тройку самых дешевых стран для туризма в 2017 году. Издание пишет, что Кыргызстан привлекает богатой культурой, историей и горным ландшафтом.

«Кыргызстан является одним из впечатляющих и недооцененных стран мира. Также через Кыргызстан проходил Великий Шелковый Путь, который еще не изучен до конца. Остатки истории, такие как башня Бурана в нескольких часах езды от Бишкека, и походы в горы, сделают вашу поездку незабываемой», - говорится в сообщении.

Далее журнал пишет, что Кыргызстан является одной из самых доступных стран для туризма. Согласно подсчетам издания, проживание в частном секторе обойдется в $15, питание — от $2. Переночевать в юрте с двухразовым питанием стоит $20.

В рейтинг Forbes вошла 21 страна. Самым экономичным оказался пляжный отдых на курортах северного Вьетнама. Кыргызстан расположился на втором месте, замыкает тройку Португалия, а конкретно - город Лиссабон.

Странно, что даже с такой мощной рекламой наша страна до сих пор не стала туристической Меккой. Хотя, если учитывать отношение властей и местных жителей к иностранцам, то ничего странного в этом нет.