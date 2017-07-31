В пакистанском селе Мултан правоохранительные органы арестовали 20 мужчин за приказ изнасиловать девочку-подростка в отместку за изнасилование, которое якобы совершил ее брат, сообщает телеканал«Би-би-си», пишет Газета.ру.

«Джинга [деревенский совет] вынес решение изнасиловать 16-летнюю девочку в качестве наказания, поскольку ее брат изнасиловал 12-летнюю», — заявил сотрудник полиции Аллах Бакш.

Также он рассказал, что в начале июля в сельский совет обратился мужчина с обвинениями, что его 12-летняя сестра была изнасилована кузеном. Совет, выслушав жалобу, приказал заявителю изнасиловать сестру обвиняемого в ответ, что, как утверждают сотрудники полиции, он и совершил.

Матери двух девочек позже подали жалобы в местный полицейский участок, а медицинские осмотры подтвердили факт изнасилования.