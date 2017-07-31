Поздний посетитель одного из летних кафе Шымкента после хорошей вечеринки не смог рассчитаться по счету. Ему не хватило около 2 тысяч тенге. На этой почве у него возник разговор на повышенных тонах с обслуживающей официанткой, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Неожиданно на помощь официантке пришли двое парней, сидевших за соседним столиком. Они достаточно резко отозвались о «халявщике». Между мужчинами возник конфликт, который продолжился уже за пределами кафе.

Здесь, по материалам следствия, 32-летний пострадавший пытался сбежать от своих оппонентов. Но они догнали его, и один из нападавших, 30-летний мужчина, нанес пострадавшему удар ножом в область груди. Ранение оказалось смертельным, мужчина умер на месте.

"По делу проходят двое обвиняемых, одному из которых предъявляется обвинение в убийстве, второму — соучастие в убийстве", - сообщили в прокуратуре Абайского района ЮКО.

Оба обвиняемых ранее не судимы. В настоящее время расследование на стадии завершения, материалы готовятся для передачи в суд.