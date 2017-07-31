Фаррух Амонатов - в настоящее время единственный в Таджикистане международный гроссмейстер (2002).

Таджикский гроссмейстер Фаррух Амонатов выиграл международный турнир «Астана-Опен». Он набрал 7,5 очка из 9 возможных и занял первое место среди более 150 участников турнира.

Мероприятие подобного масштаба проводилось в столице Казахстана впервые. В программу фестиваля вошли пять турниров различного формата среди детей и взрослых, а также семинар ФИДЕ для судей.

«Гарантированный призовой фонд данного фестиваля – более 11 миллионов тенге. За первое место победитель получает два миллиона тенге. Призовой фонд рассчитан до 20-го места», – отметили в оргкомитете турнира.

На старт турнира взрослых – основных соревнований в рамке «Астана-Опен» вышло 169 шахматистов, из них - 25 международных гроссмейстеров.

Фаррух Амонатов - в настоящее время единственный в Таджикистане международный гроссмейстер (2002).

Фаррух с шести лет занимается шахматами, первым тренером был Вячеслав Ким. В 1995 году окончил среднюю школу № 20 Душанбе, в 2000 году — Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ).

Был чемпионом Азии среди юниоров (1992). В составе сборной Таджикистана семь раз участвовал в олимпиадах: в 1996, 1998, 2002, 2006, 2010, 2012 и 2014 гг.