Компания Apple начала удалять из китайской версии магазина приложений App Store программы для VPN, пишет Techcrunch. На ситуацию обратили разработчики приложения ExpressVPN, которое позволяет обходить блокировки сайтов, пишет Медуза.

В письме, которое получили разработчики, говорится, что их приложение содержит контент, распространение которого в Китае незаконно. Для жителей других стран приложение остается доступным. Можно его скачать и в Китае, если завести аккаунт в App Store и не указывать Китай в качестве страны проживания.

О блокировке своих приложений в китайском App Store сообщили и другие разработчики сервисов частных виртуальных сетей.

В январе 2017 года власти Китая приняли закон, согласно которому VPN-сервисы, которые используются в стране, должны проходить обязательную сертификацию и не позволять получать доступ к заблокированному контенту.

Китай считается страной с одним из наиболее жестких законодательств, ограничивающих свободу слова в интернете. В рейтинге свободы прессы организации «Репортеры без границ» Китай в 2016 году занимал 176 место.