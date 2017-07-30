В Худжанде споличным задержан председатель Коллегии адвокатов города Худжанда во время получения 200 000 сомони., сообщили "АП" в Управлении Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией РТ по Согдийской области.

По словам источника, адвокат, войдя в доверие, потребовал данную сумму у жителя области А.Р. взамен на содействие в освобождении от уголовной ответственности его брата.

В отношении главы Худжандской Коллегии адвокатов возбуждено уголовное дело по статье 247 часть 4 пункт «Б» (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК РТ и принята мера пресечения в виде заключения под стражу.