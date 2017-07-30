Кинотеатр «Навруз» приглашает всех 30 июля в кино за полцены. Всего за 20 сомони вы сможете посмотреть «Планета обезьян: Война» .

Забронировать билеты можно по телефонам ‎2350025, ‎988885801.

Жанр: фантастика, боевик, триллер, драма, приключения

Страна: США

Режиссёры: Мэтт Ривз

Музыка: Майкл Джаккино

Смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз».

Армию генетически модифицированных обезьян ожидает новый вызов: они вынуждены вступить в смертельную схватку с армией людей под руководством безжалостного полковника. После невообразимых потерь среди своих воинов вождь обезьян Цезарь начинает личную борьбу с темными инстинктами и собирается отомстить за весь свой вид. В конце концов он и полковник должны будут сойтись в эпической битве, которая решит, кто теперь будет править на Земле – люди или обезьяны.