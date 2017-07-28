ФСБ разослала различным изданиям видеоролик, на котором снят, как утверждают в спецслужбе, процесс задержания подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге, сообщает Медуза.

На ролике видно, как бойцы ФСБ штурмуют какое-то здание и, в частности, снимают решетку с окна. Видео завершается демонстрацией задержания одного мужчины, который на вопрос, что он хотел сделать, отвечает: «Чтобы поезд… Авария».

На видео оперативники демонстрируют какую-то книгу, а также сумку с баллоном, похожим на газовый. Ничего кроме баллона в сумке нет.

О том, что ФСБ раскрыла группу предполагаемых террористов из семи выходцев из Средней Азии, стало известно утром 28 июля. Имена задержанных и то, какие именно обвинения им предполагается предъявить, не сообщается. В ФСБ утверждают, что задержанные готовили теракт на железнодорожном транспорте.

В Санкт-Петербурге 3 апреля 2017 года произошел теракт в метрополитене. Погибли 15 человек, более 90 пассажиров пострадали. По обвинению в причастности к теракту задержаны 10 человек, все они — из стран Средней Азии.