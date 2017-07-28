В Узбекистане будет создано Национальное агентство проектного управления для выявления признаков коррупции в инвестиционных проектах, реализуемых в стране. Соответствующий указ президента Шавката Мирзиёева обнародован на его сайте, пишет Подробно.уз.

"Создать Национальное агентство проектного управления при президенте Республики Узбекистан", — говорится в тексте документа.

В соответствии с указом, новое агентство будет проводить комплексный технико-экономический анализ проектов на предмет наличия в них признаков коррупции и других злоупотреблений.

"Анализ показал наличие ряда недостатков, препятствующих эффективному выполнению задач по комплексному социально-экономическому развитию, своевременному выявлению и устранению факторов, сдерживающих реализуемые в стране реформы, в числе которых — отсутствие единой системы проектного управления, обеспечивающей качественную организацию, координацию, мониторинг и контроль за процессом разработки и осуществления проектов государственного значения", — говорится в преамбуле указа.

Президент поручил новому агентству создать единую национальную информационную систему проектного управления. Новая система займется автоматизацией госзакупок, что позволит обеспечить их прозрачность и предотвращение злоупотреблений, говорится в указе. Указом также образован координационный совет по внедрению единой системы проектного управления, который возглавит президент Узбекистана.

Между тем, Узбекистан планирует значительно улучшить свои позиции в рейтинге Doing Business Всемирного банка (ВБ). К 2022 году страна должна подняться на 40-е место, следует из проекта постановления правительства, сообщает издание.

«Существующие условия ведения бизнеса в Узбекистане не отвечает еще в полной мере требованиям международных норм. Руководители и работники отдельных государственных органов не на должном уровне осуществляют меры по практическому внедрению требований законодательства в сфере предпринимательской деятельности», – отмечается в проекте постановления.

Документом предусмотрено создание постоянно действующей Межведомственной комиссии для координации работ по дальнейшему повышению рейтинга Узбекистана в ежегодном отчете Всемирного банка «Ведение бизнеса». Напомним, что в прошлом году страна занял в нем 87-ю позицию.

Работа комиссии будет направлена на углубление реформ по созданию максимально благоприятного делового климата, формирования позитивного имиджа страны на международной арене, обеспечение эффективного взаимодействия государственных органов, связанных с практическим внедрением принимаемых мер по улучшению условий для бизнеса.

Планируется, что комиссия сможет на ежеквартальной основе заслушивать отчеты руководителей государственных органов о результатах и принимаемых мерах по улучшению показателей страны в отчете «Ведение бизнеса».