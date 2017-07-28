АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 31 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

- В здании Государственного Комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом пройдет итоговая пресс-конференция. Начало в 9:00.

- Министерство транспорта Республики Таджикистан отчитается перед журналистами по итогам 6 месяцев 2017 года. Начало пресс-конференции в 10:00.

- В республиканском пресс-центре состоится пресс конференция Комитета по языку и терминологии при правительстве РТ. Начало в 9:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 31 ИЮЛЯ

1939 – Началось строительство Большого Ферганского канала.

2009 – Состоялась церемония официального запуска Сангтудинской ГЭС-1.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 31 ИЮЛЯ

1914-1987 – Родилась Заслуженная артистка Таджикистана Санавбар Бакаева.

1940 – Родился художник Валерий Манин.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 31 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 36-41 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 26-31 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 22-27 тепла, днем 40-45 тепла, в предгорьях ночью 18-23 тепла, днем 34-39 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18 тепла, днем 30-35 тепла, по ВГБАО ночью 7-12 тепла, днем 19-24 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 13-18 тепла, днем 31-36 тепла.

По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 39-41 тепла.

По городу Худжанд - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/c. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 40-42 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 33-35 тепла.