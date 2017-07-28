АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 29-30 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

- 29 июля в России, Казахстане, Беларуси, Азербайджане и Китае стартуют Армейские международные игры-2017. В них примут участие команды из 19 стран. Таджикистан будет задействован только в "Танковом биатлоне", который пройдет на подмосковном полигоне Алабино.

- 29 июля в Душанбе продолжит работу международная выставка «Таджикистан-2017».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 29 ИЮЛЯ

1961 - состоялся I съезд интеллигенции Таджикистана.

2012 - Жители Хорога начали сдавать огнестрельное оружие и боеприпасы.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 30 ИЮЛЯ

1940 – Вошел в строй Душанбинский мясокомбинат.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 29 ИЮЛЯ

1939 – Родился доктор филологических наук, профессор Рахим Хошимов.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 30 ИЮЛЯ

1913 – Родился советский художник, Заслуженный работник культуры Таджикистана Евдокия Носик.

1933-1999 – Родился академик Хабибулло Саидмуродов.

1936 – Родился поэт, журналист Усмон Олим.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 29 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 34-39 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 26-31 тепла.

По Хатлонской области - Малооблачно, без осадков, местами мгла. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 22-27 тепла, днем 39-44 тепла, в предгорьях ночью 18-23 тепла, днем 34-39 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 12-17 тепла, днем 31-36 тепла, по ВГБАО ночью 6-11 тепла, днем 20-25 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 37-42 тепла, в горах ночью 13-18 тепла, днем 31-36 тепла.

По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 40-42 тепла.

По городу Худжанд - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 39-41 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 34-36 тепла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 30 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 36-41 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 26-31 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 22-27 тепла, днем 40-45 тепла, в предгорьях ночью 18-23 тепла, днем 34-39 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18 тепла, днем 30-35 тепла, по ВГБАО ночью 7-12 тепла, днем 19-24 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 13-18 тепла, днем 31-36 тепла.

По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 39-41 тепла.

По городу Худжанд - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/c. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 37-39 теплаа.

По городу Курган-Тюбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 40-42 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 34-36 тепла.