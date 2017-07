Tajikistan’s external debt grew by 26 million U.S. dollars (USD) in six months to July 1, 2017, reaching 2.3 billion USD, First Deputy Finance Minister, Jamshed Karimzoda, told a news conference in Dushanbe on July 28.

