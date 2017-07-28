Часть уголовного дела в отношении экс-депутата Согдийского областного маджлиса, бывшего гендиректор исфаринского химического завода, главного фигуранта скандального «исфаринского дела», одного из главных свидетелей обвинения по делу Зайда Саидова - Низомхона Джураева передано в суд. Расследование другой части уголовного дела в его отношении в связи исчезновением в конце июня 2014 года приостановлено, об этом сегодня заявил заместитель главы антикоррупционного ведомства Таджикистана Ильёс Идрисзода.

«Джураев до сегодняшнего дня остается в розыске, и где он сейчас находится, не знает никто – ни его адвокат, ни суд, ни родные», - завил Идрисзода.

Как ранее писал «АП», Низомхон Джураев проходил в Таджикистане основным фигурантом по так называемому «исфаринскому делу». Он и еще 33 человека обвинялись в совершении ряда тяжких преступлений.

В 2007 году Джураеву удалось покинуть страну и перебраться в Россию. Однако в августе 2010 года он был задержан в Москве по запросу Таджикистана о его экстрадиции. Тогда его правозащитники обратились в Европейский суд, который запретил России выдавать Джураева Таджикистану. В марте 2012 года Джураев был освобожден из подмосковного СИЗО. И исчез.

Уже в начале апреля 2012 года Низомхон Джураев неожиданно объявился в Таджикистане.

7 апреля 2012 года в эфире государственного телеканала «Джахоннамо» Джураев сообщил, что приехал в Таджикистан добровольно ради своей 79-летней матери и почувствовал большое облегчение, когда пересек границу Таджикистана. Он сказал, что лучше отбывать наказание на родине, чем на чужбине. Как на самом деле Джураев оказался на родине, не имея паспорта, тогда для всех осталось загадкой.

Отметим, что на момент возвращения он обвинялся по нескольким статьям, в том числе в хищении государственных средств в особо крупном размере и организации преступного сообщества.

Однако после его возвращения тогдашний глава антикоррупционного ведомства Фаттох Саидов неожиданно заявил, что Джураеву предъявлено лишь обвинение в совершении экономических преступлений. Кроме того, антикоррупционное ведомство оставило его на свободе под подпиской о невыезде.

18 июня 2014 года стало известно о том, что Джураев вновь исчез, в очередной раз. По словам его адвоката Бахтиёра Насруллоева, в последний раз они встречались 3 июня 2014 года в Душанбе - обсуждали вопросы, связанные с передачей дела Джураева в Верховный суд.

17 июня 2014 года должно было начаться судебное слушание по делу Джураева, но он на него не явился. Не пришел Джураев в суд и на следующий день. Когда судебные исполнители прибыли по месту его жительства, по указанному адресу (ул. Энергетиков, г.Душанбе) жили совсем другие лица. «Когда мне стало известно об этом, я позвонил Джураеву, но его телефон был выключен», - рассказал тогда адвокат Насруллоев.

В этот же день Верховный суд Таджикистана вынес определение, согласно которому экс-депутат был объявлен в розыск. Это определение было отправлено Госкомитету национальной безопасности и МВД.

В самом Агентстве тогда говорили: «Мы закончили расследование дела еще в мае. 29 мая 2014 года Генеральная прокуратура одобрила наше обвинительное заключение и передала дело в суд. То есть еще в тот момент, когда мы передали дело в Генпрокуратуру, надзор за Джураевым был передан этому органу, а со 2 июня, как только дело было передано в Верховный суд, данный надзор должен был осуществлять ВС», - сообщил источник в Агентстве.

По словам собеседника, в октябре 2010 года Н.Джураев на основании объявленного розыска был задержан в России и находился под арестом более 18 месяцев. После того, как Джураев вернулся, во время предварительного следствия, учитывая то, что он уже находился под арестом более полутора года, на основании ч.5 ст.112 УПК РТ в его отношении была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

«В этом случае мы действовали согласно закону. Что касается утверждений о том, что он все это время находился в здании Агентства, то это не совсем соответствует действительности. Джураев находился в Душанбе и жил в съемных квартирах. В мае 2013 года, по завершении следствия, он регулярно приходил в головной офис Агентства для ознакомления с делом, которое состояло из 300 томов. На это ушел почти год, и все это время он занимался изучением дела в специально отведенном для него кабинете в рабочие дни недели. При этом ночевал он в своей квартире», - сообщил источник.

Собеседник отметил, что за все время нахождения под подпиской Джураев ни разу не нарушал этот режим и приходил в Агентство по первому звонку.

Касаясь вопроса личной охраны Н. Джураева, источник сообщил, что 9 апреля 2012 года Джураев написал заявление в адрес руководства Агентства, где просил предоставить ему охрану в случае необходимости. На следующий же день было вынесено решение об удовлетворении его заявления. «Непосредственно работник агентства к нему не был прикреплен, он мог свободно передвигаться по городу и даже с нашего ведома иногда посещал другие районы. Наши работники сопровождали Джураева по его просьбе, например, во время судебных процессов, следственных мероприятий или поездки в какой-либо район».

На вопрос, почему по указанному в деле адресу жил другой человек, собеседник ответил:

«Джураев прописан в Исфаре, по ул. Коммунаров. А здесь, как уже отметили, он жил в съемных квартирах, часто меняя их. В целях его же безопасности мы не указывали нигде его точное местонахождение. Однако дом, указанный в деле, по ул. Энергетиков в Душанбе, действительно принадлежит Джураеву, и, хотя сейчас там живет его водитель, дом находится под арестом».

С чем связано очередное исчезновение Джураева? Версии три – побег, увод свидетеля в тень, убийство. По данным Агентства по борьбе с коррупцией, в целом по итогам расследования по делу Джураева было возбуждено уголовное дело по девяти статьям, в частности: 245 (присвоение или растрата), 247 (мошенничество), 260 (лжепредпринимательство), 289 (контрабанда), 340 (подделка документов) и др. Возможно, после получения повестки в суд Джураев решил не испытывать судьбу и, не понадеявшись на благосклонность Фемиды, покинул страну, как это уже делал не раз.

Однако адвокат Джураева считает это маловероятным.

«Мы знали, что дело передадут в Верховный суд, но, учитывая амнистии и экономический характер обвинений, надеялись, что если и посадят Джураева, то на небольшой срок. Мой подзащитный на последней нашей встрече 3 июня был бодр, уверен, что все закончится благополучно», - говорил Насруллоев.

Впрочем, у Джураева могли быть основания для беспокойства. Как известно, на основании его показаний были сняты с должностей и привлечены к ответственности ряд влиятельных лиц страны – прокурор Рустам Олимов и судья ВС Нур Нуров, прокуроры Эмом Гоибов и Очил Одилов. Вряд ли все эти и другие люди испытывали к нему добрые чувства. Поэтому опасения мести со стороны пострадавших от его показаний людей могли заставить Низомхона Джураева бежать из страны.

Есть и другая версия, которую нельзя исключить. Джураев выполнил свою «миссию», в том числе по делу Саидова, и покинул страну с ведома правоохранительных органов, например, по тому же закону о защите свидетелей.