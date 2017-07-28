Определен срок завершения работ по государственной экспертизе проектной документации рекультивации объектов в Табошаре. Соответствующий протокол об этом подписали заместитель министра промышленности и новых технологий Таджикистан Гардуллозода и генеральный директор Федерального центра ядерной и радиационной безопасности Андрей Голиней.

В распространенном пресс-службой госкорпорации «Росатом» релизе отмечается, что планируемая дата завершения работ по государственной экспертизе проектной документации рекультивации отвалов фабрики бедных руд и хвостохранилищ I-IV очереди промышленной площадки «Табошар» - 20 августа 2017 года.

Согласно протоколу, «Росатом» после завершения экспертизы подготовит изменения в Межгосударственную целевую программу «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств» в части корректировки сметной стоимости работ в Таджикистане, и внесет их на рассмотрение в исполнительный комитет СНГ.

В сообщении отмечается, что это будет означать начало следующего этапа реализации программы в Табошаре - непосредственно работы на площадке хранилища отходов добычи урана, необходимые для улучшения радиационно–экологической обстановки в регионе.

Россия совместно с другими международными партнёрами сотрудничает в области повышения ядерной безопасности, ответственности в обращении с ядерными отходами и принятия по всему миру ядерных гарантий.

Межгосударственная целевая программа «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств» разработана для решения проблем, связанных с урановыми хвостохранилищами на территориях Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана.

Госкорпорация «Росатом» определена заказчиком-координатором программы, национальными заказчиками выступают Министерство энергетики Республики Казахстан, Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, Федеральное медико-биологическое агентство России, Министерство промышленности и новых технологий Республики Таджикистан.

Головным исполнителем 1-го этапа Программы является Федеральный центр ядерной и радиационной безопасности – АО ФЦЯРБ (входит в контур управления Госкорпорации «Росатом»). Все проектные решения в рамках завершенного 1-го этапа Программы прошли экспертизу МАГАТЭ.