В журнале Vanity Fair вышел подробный репортаж о жизни Анджелины Джоли, где актриса и режиссер рассказала о том, как самостоятельно воспитывает шестерых детей, обустраивает новый дом, налаживает отношения с отцом и снимает кино (и о том, как ей удается все это совмещать). Джоли также обсудила с изданием свой развод с Брэдом Питтом и его последствия для детей. Кроме того, из текста Vanity Fair выяснилось, что у актрисы в 2016 году диагностировали паралич лицевого нерва, пишет Медуза.

В сентябре 2016 года Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом после 12 лет отношений и двух лет брака: оказалось, что в главной голливудской паре, для многих олицетворявшей идеальную семью, тоже были свои проблемы. Полгода спустя Брэд Питт первым нарушил молчание, поговорив с журналом GQ о том, как справляется с жизнью в одиночестве, — и о своей роли в распаде их семьи. Теперь Джоли сделала ответный шаг, согласившись на разговор с Vanity Fair и пустив журналиста издания в свой новый дом.

Статья, озаглавленная «Анджелина Джоли соло», начинается со слов «Анджелина Джоли теперь мать-одиночка». Действительно, актриса и режиссер потребовала единоличной опеки над шестерыми детьми пары, трое из которых — усыновленные. Одна из причин для такого решения — агрессия в адрес детей, в которой актриса обвинила мужа. Джоли решила разорвать отношения с Питтом после его конфликта со старшим сыном Мэддоксом на борту частного самолета (Джоли усыновила мальчика из Камбоджи еще до начала отношений с Питтом). Позже обвинения в физическом и психологическом насилии с актера сняли.

Vanity Fair образно пишет, что после этой истории Джоли «выставила» мужа из дома, — но сама она говорит, что уйти пришлось им: первые девять месяцев актриса с детьми провели в съемном доме, буквально на чемоданах, и лишь за несколько дней до интервью въехали в новый дом в Лос-Анджелесе. До 1959 года в нем жил легендарный голливудский режиссер Сесил Б. Де Милль; впрочем, Джоли выбрала его из прагматичных соображений: дом нужен был срочно и в нем должно было быть достаточно спален. Семья еще не обжилась, и актриса даже не до конца знает, где что: «Обстановкой, созданием домашнего уюта всегда занимался Брэд».

В то же время актриса настаивает, что не хочет говорить о разводе — в первую очередь ради детей. Как отмечает Vanity Fair, она крайне взвешенно подбирает слова. «Когда я росла, то очень переживала за мать, очень, — признается актриса. — И я не хочу, чтобы мои дети так же переживали за меня. Я считаю, что если тебе нужно проплакаться — сделай это в ванной, а не перед детьми. Они должны быть уверены, что все будет в порядке. Даже если ты сама совершенно в этом не уверена».

К примеру, когда ее врач заподозрил у актрисы признаки онкологического заболевания, она не стала рассказывать детям, пока не пришли окончательные анализы, — а затем без сомнений превентивно удалила яичники, хоть это и означало немедленное наступление менопаузы. За три года до этого у Джоли также обнаружили мутацию гена рака молочной железы BRCA1, после чего она сделала двустороннюю мастэктомию и написала об этом колонку в The New York Times — чтобы вывести разговор об этом заболевании и его профилактике в публичную сферу.

Джоли также рассказала Vanity Fair, что в 2016 году у неедиагностировали паралич Белла — форму паралича лицевого нерва, при котором нарушаются функции мимических мышц на одной стороне лица (излечиться, по мнению Джоли, ей помогло иглоукалывание). «Иногда женщины с семьями думают о себе в последнюю очередь, пока это не сказывается на их собственном здоровье. <…> Я принимаю взвешенные решения, ставлю семью на первое место и отвечаю за свою жизнь и здоровье. Думаю, именно это и делает женщину цельной», — сказала Джоли.

Джоли говорит и о том, что развод позволил ей наконец наладить отношения с отцом, актером Джоном Войтом: «Он очень хорошо почувствовал, насколько детям сейчас нужен дедушка. И он знает главное правило: не заставляй детей играть с тобой. Просто будь клевым дедом, фантазируй, тусуйся с ними, рассказывай истории и читай им книжки».

Анджелина Джоли не спешит говорить о будущих кинопроектах. В феврале 2017 года вышел ее фильм «Сначала они убили моего отца: воспоминания дочери Камбоджи» о режиме «Красных кхмеров» — по одноименной автобиографической книге Лун Ун, которую актриса и режиссер называет своей самой близкой подругой. 15 лет назад Ун помогла Джоли усыновить Мэддокса, а теперь — пережить расставание с Питтом. «Я рыдала у нее на плече», — признается актриса.

Джоли подчеркивает, что не собирается сидеть на месте (на следующий день после интервью она с детьми улетела в Намибию и Кению в рамках кампании по предотвращению сексуального насилия) — но на первом месте для нее сейчас семья. По ее словам, больше всего ей хочется обжить дом и готовить детям завтраки — она даже начала брать кулинарные классы. «Каждый день перед сном я думаю: была ли я сегодня отличной мамой — или это был заурядный день?»