Правительство Таджикистана надеется привлечь иностранные инвестиции для достройки Рогунской ГЭС посредством выпуска государственных ценных бумаг и их реализации на международных финансовых рынках.

«Создана правительственная рабочая группа, которая занимается вопросами выпуска и размещения ценных бумаг на международных финансовых рынках», - сообщил первый заместитель министра финансов Таджикистана Джамшед Каримзода в пятницу на пресс-конференции в Душанбе.

По его словам, в рабочую группу входят представители Минфина, Национального банка Таджикистана и других соответствующих структур.

Первый замминистра финансов отметил, что рабочая группа ведет переговоры с потенциальными инвесторами.

«Каких-либо конкретных результатов пока не достигнуто, переговоры продолжаются», - добавил он.

Отметим, что предложение правительства относительно выпуска государственных ценных бумаг и их реализации на международных финансовых рынках для финансирования строительства Рогунской ГЭС было одобрено нижней палатой парламента страны в конце июня этого года.

Заместитель министра финансов Джамшед Нурмахмадиён тогда сообщил депутатам, что выпускаемые ценные бумаги будут продаваться на международных финансовых рынках США по соответствующему американскому законодательству.

«Мы уже договорились с рейтинговой компанией Moody’s Investors Service. Как минимум, мы должны получить заключение двух рейтинговых компаний по финансовому состоянию, объему ВВП и другим критерием. Второй такой компанией, с которой ведутся переговоры, является рейтинговая компания SNP», — сообщил замминистра.

По его словам, достигнута договоренность с одной из компаний по вопросу размещения и продажи ценных бумаг. Продажа государственных ценных бумаг будет налажена в 2018 году.

«Прибыль компаний и частных лиц, которые будут покупать эти ценные бумаги, составит примерно 7,5-8 процентов», - уточнил Нурмахмадиён.

Между тем, достройка Рогунской ГЭС на данный момент осуществляется за счет бюджетных средств.

По словам Джамшеда Каримзода, в первом полугодии этого года на строительство будущей станции из бюджета направлено 987 миллионов сомони. В целом, подчеркнул он, в течение 2017 года на эти цели будет выделено 1 миллиард 820 миллионов сомони.

В 2016 году на достройку Рогуна было направлено из бюджета около 1,9 миллиардов сомони.

Достройкой Рогунской ГЭС с октября прошлого года занимается итальянская компания Salini Impregilo. Ожидается, что первый агрегат станции будет сдан в эксплуатацию в августе будущего года, а второй – в октябре того же года.

В целом, на Рогунской ГЭС будет установлено шесть агрегатов, мощность каждого из которых составляет 600 МВт.

Плотина станции высотой 335 метров станет самой высокой каменно-земляной плотиной в мире. Данный гидроузел будет ежегодно вырабатывать 17 миллиардов киловатт часов электроэнергии, что в полтора раза больше годовой выработки Нурекской ГЭС.