Чиновники акимата (мэрии) Астаны и районов города будут ездить на общественном транспорте, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на поручение градоначальника Асета Исекешева.

"Руководители столицы, начиная с акима (мэра) города и заместителей, акимов районов и их заместителей, несколько раз в неделю, а также руководители управлений, городских ведомств и отделов структурных подразделений раз в день должны пользоваться общественным транспортом", — заявил Исекешев на совещании.

Ранее он пообещал жестко контролировать культуру обслуживания в городских автобусах.

"К сожалению, часто получаю жалобы на поведение водителей и кондукторов. Отныне будем жестко контролировать качество услуг и культуру обслуживания", — сказал Исекешев.

Он поручил ответственным ведомствам обеспечить контроль за высокой культурой обслуживания пассажиров и исключить факты хамства со стороны кондукторов и водителей.

"Мы переходим на новый принцип, когда акимат нанимает автопарки для обслуживания пассажиров и требует от них неукоснительного соблюдения графика и культуры обслуживания. При выявлении каких-либо нарушений будем привлекать виновных к ответственности, применять санкции, расторгать договоры", — добавил аким.