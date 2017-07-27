АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 28 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

- В Душанбе состоится первый международный форум "Беларусь-Таджикистан-Афганистан" в рамках международной универсальной выставки-ярмарки "Таджикистан-2017" в "Кохи Борбад".

- Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией РТ отчитается перед журналистами. Начало пресс-конференции в 9:00.

- Министерство финансов Таджикистана отчитается перед журналистами. Начало в 9:00.

- Комитет по делам женщин и семьи при правительстве РТ отчитается перед журналистами. Начало пресс-конференции в 9:00 в Республиканском пресс-центре «Ховар».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 28 ИЮЛЯ

2009 - Бюро ОБСЕ в Таджикистане подписало меморандум о взаимопонимании с Главным управлением погранвойск ГКНБ РТ для обеспечения программы углубленной подготовки сотрудников погранвойск.

2012 - В Таджикистане восстановлена связь с Горно-Бадахшанской автономной областью и городом Хорог.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 34-39 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 25-30 тепла.

По Хатлонской области - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7, местами усиление до 13-18 м/с, мгла. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 39-44 тепла, в предгорьях ночью 18-23 тепла, днем 33-38 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18 тепла, днем 32-37 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 тепла, днем 20-25 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 37-42 тепла, в горах ночью 13-18 тепла, днем 31-36 тепла.

По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 39-41 тепла.

По городу Худжанд - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 39-41 тепла

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 35-37 тепла.