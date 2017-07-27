Гаффор Мирзоев, один из самых влиятельных генералов времен гражданской войны в Таджикистане, приговоренный на пожизненный срок по обвинению в ряде тяжких преступлений, объявил голодовку. Причину своего решения бывший командир Нацгвардии объяснил нежеланием властей пересмотреть его дело, сообщает Радио «Озоди» со ссылкой на старшую сестру Гаффора Мирзоева Ойшу.

«26 июля в 13:00 из СИЗО позвонили и сказали, что Гаффор Мирзоев 22 июля объявил голодовку по причине нежелания властей пересмотреть его дело. На данный момент моего брата отправили в штрафной изолятор»», - рассказала «Озоди» сестра осужденного.

Однако представители СИЗО Таджикистана эту информацию не подтверждают.

Ойша Мирзоева рассказала, что Гаффор Мирзоев написал письмо в исполнительный аппарат президента Таджикистана на имя его руководителя Озоды Рахмон с просьбой пересмотра его дела.

Сестра осужденного экс-главы АКН РТ убеждена, что письма его брата о пересмотре уголовного дела не доходят до администрации президента и других госструктур.

«Он сторонник государства, но настаивает на повторном рассмотрении его дела на законных основаниях. Брат неоднократно обращался с такими просьбами в парламент, Конституционный суд, другие инстанции, однако, как он сам говорит, его прошения не вышли даже за пределы тюрьмы», - заявила Оиша Мирзоева Радио «Озоди».

Один из самых влиятельных людей Таджикистана 90-х годов прошлого столетия, бывший командующий президентской гвардией, директор Агентства по контролю за наркотиками Гаффор Мирзоев был арестован в Душанбе 6 августа 2004 года.

Два года спустя, в 2006 году, по роковому совпадению, снова в августе - 11 числа, он был осужден Верховным судом Таджикистана на пожизненное заключение.

Экс-генерала признали виновным в совершении 112 преступлений по 34 статьям Уголовного кодекса Республики Таджикистан, в частности, терроризме, диверсии, организации трех убийств, попытке военного мятежа, незаконном хранении оружия, злоупотреблении служебным положением и прочим, и дали пожизненный срок.