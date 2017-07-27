Правительство Таджикистана рассматривает предложение об изменении тарифов на электроэнергию. Такое предложение поступило от энергохолдинга «Барки точик». Решение еще не принято.

Вопрос об изменении тарифов на электроэнергию ежегодно рассматривается на основе предложения «Барки точик», сообщил глава Антимонопольной службы при правительстве Таджикистана Саъди Кодирзода в четверг на пресс-конференции в Душанбе.

По его словам, данный вопрос в нынешнем году рассматривался межведомственной рабочей группой, в которую наряду с представителями антимонопольного ведомства вошли также представители соответствующих министерств и ведомств.

Кодирзода отметил, что члены рабочей группы с учетом финансового состояния «Барки точик» и социального положения подготовили свои заключения и направили на рассмотрение правительства республики.

«Мы предложили свои заключения правительству республики. В наших заключениях говорится о процентах, с учетом расходов «Барки точик». То есть, на сколько процентов мы можем повысить тарифы на электроэнергию с учетом расходов «Барки точик». Правительство с учетом наших предложений примет единое решение», - сказал он.

Саъди Кодирзода отказался озвучивать какие-либо цифры из предложенного правительству заключения антимонопольного органа, намекнув при этом, что «деятельность «Барки точик» до сих пор остается ущербной».

«С учетом социального положения населения и финансового состояния «Барки точик» мы пришли к определенному заключению. Окончательное решение примет правительство: будут ли повышены тарифы или нет, если да, то насколько процентов и так далее», - добавил глава антимонопольного ведомства.

Тарифы на электроэнергию в последний раз в Таджикистане были повышены в феврале этого года, однако населения данное повышение не коснулось.

Правительство поручило увеличить тарифы на электроэнергию только для четырех из восьми категорий потребителей. В частности, тарифы выросли для потребителей бюджетной сферы, коммунальной отрасли и спортивных комплексов; электрического транспорта; водопроводных насосов и насосных станций машинного орошения, ремонтно-производственных баз Агентства по мелиорации и ирригации при правительстве РТ; мелиоративных вертикальных скважин, мелиоративных насосных станций.

Тарифы для населения, Таджикской алюминиевой компании, промышленных и непромышленных потребителей, а также тарифы за использование электроэнергии в электрокотлах и электрооборудовании остались на прежнем уровне.

Население республики с 1 ноября прошлого года платит за каждый киловатт электроэнергии 14,65 дирамов. До этого каждый киловатт обходился населению в 12,6 дирамов.