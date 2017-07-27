Силовые структуры за первое полугодие 2017-го предотвратили 12 терактов в России, сообщил в четверг первый замгенпрокурора Александр Буксман.

"Зарегистрировано 13 террористических актов, из которых 12 были предотвращены на стадии подготовки и покушения", — сказал он на заседании коллегии, пишет РИА Новости.

Не удалось предотвратить теракт в Петербурге 3 апреля – тогда в метро между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" взорвал себя смертник. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить, своевременно обнаружив бомбу.

При взрыве погибли 16 человек, включая самого террориста Акбаржона Джалилова. В рамках расследования этой террористической атаки сейчас арестованы десять человек.

"В условиях общего снижения преступлений террористического характера на 14%, на 60% возросло число выявляемых случаев содействия террористической деятельности, вербовки в террористические организации и финансирования терроризма", - сказал Буксман.

Ранее глава Следственного комитета (СК) РоссииАлександр Бастрыкин выступил за ужесточение контроля миграционных потоков в России.

"Учитывая, что вербовщики террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ – ред.) целенаправленно используют среду мигрантов для радикализации не сумевших адаптироваться в России граждан ближнего зарубежья, стремятся создать так называемые спящие ячейки, которые можно мобилизовать на теракты, думаю, что необходимо принять комплексные меры, в том числе законодательного характера, для ужесточения контроля миграционных потоков", — сказал Бастрыкин.

Примечательно, что точно такое же количество терактов в первом полугодии было предотвращено спецслужбами в Таджикистане.

Ранее глава МВД республики Рамазон Рахимзода сообщил журналистам, что у лиц, готовивших теракты, изъято большое количество взрывчатки, мобильных телефонов и оружия.

При этом министр не стал приводить конкретных примеров ни по одному из готовившихся и предотвращенных терактов.

Он отметил, что за указанный период за причастность к террористическим организациям задержаны 228 граждан Таджикистана, из которых 104 имели связи с «Исламским государством», 80 - с «Салафией», 17 - с «Джамоат Ансараллах», 16 - с «Исламским движением Узбекистана», 6 - с «Группой 24» и 3 - с Партией исламского возрождения Таджикистана.