Средняя продолжительность жизни в Таджикистане составляет чуть больше 73 лет, об этом сегодня журналистам сообщила директор Агентства по статистке при президенте РТ Гульнора Хасанзода.

По ее словам, в настоящее время в республике проживает 80 человек, возраст которых перевалил за 100 лет. 50 – из них женщины и лишь 30 – мужчины.

Начальник управления демографии и занятости населения статагентства Абдували Кулов заявил, что средняя продолжительность жизни населения увеличилась в стране за последние годы на один - два года. «Причем, средняя продолжительность жизни у мужчин составляет 69 лет. А женщины живут дольше – больше 74 лет»,- сообщает Абдували Кулов.

Численность населения страны на 1 июля этого года, по его словам, составила 8 млн. 829 тыс. человек.

Гульнора Хасанзода сообщила, что согласно исследованию Агентства по статистике, проведенного при поддержке Всемирного банка, уровень бедности Таджикистана в этом году составил 30%. «Черта бедности для 2017 года определена на таком уровне: если человек тратит 75% своей зарплаты на пропитание, то он считается бедным», - сказала глава Госстатагентства.