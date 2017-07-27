Президент сегодня ранним утром отправился в Бальджуванский район Хатлона. Помимо социальных объектов, Эмомали Рахмон дал старт строительству двух дорог: Кангурт-Бальджуван-Ховалинг (43 километра) и Бальджуван-Сари Хосор, протяженностью 34 км.

Побывав в Сари Хосоре, Эмомали Рахмон на встрече с местным населением заявил, что эта местность – одна из уникальных в Таджикистане, и здесь необходимо развивать туризм. Ему доложили, что вскоре тут построят семь современных гостиниц. Наша фотолента о том, что еще открыл президент в Бальджуване. Все фото предоставлены пресс-службой президента РТ.