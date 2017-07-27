Министр труда РУ и готовящиеся к отъезду на работу в Россию узбекистанцы

Министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Азиз Абдухакимов 26 июля встретился с гражданами республики, которые направляются для работы в Россию.

Как пишет Тelegra.ph со ссылкой на сообщение пресс-службы министерства, Узбекистан кардинально меняет отношение к проблемам трудовых мигрантов и признает вклад, вносимый трудовыми мигрантами в экономику Узбекистана и в развитие той страны, где они работают.

Правительство Узбекистана намерено впредь защищать их права и интересы, отметили в министерстве.

В апреле во время государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву между двумя странами было подписано соглашение об организованном наборе граждан Узбекистана для временной трудовой деятельности в России.

Азиз Абдухакимов сообщил мигрантам, что власти Узбекистана работают над нормативно-правовой базой в области трудовой миграции, разрабатывают новые законы о рекрутинговой деятельности, упрощают порядки оформления лицензий и разрешительных документов.

В Самарканде и Фергане открываются совместные центры по оказанию содействия трудовым мигрантам. Для защиты интересов граждан Узбекистана за рубежом планируется открыть в России и Южной Корее представительства Агентства по вопросам внешней трудовой миграции.

Идет организованный набор для работы в России водителей, швей, представителей строительных специальностей, наладчиков, токарей и так далее.

Ранее сообщалось о намерении открыть в Ташкенте три официальных центра для сдачи комплексных экзаменов трудовыми мигрантами для работы в России.

ИА Фергана отмечает, что по оценочным данным, в настоящее время на заработках за пределами почти 32-миллионного Узбекистана находятся около 3 миллионов человек (почти треть работоспособного населения). Из них порядка 1,7 миллиона находятся в России, 17 тысяч - в Южной Корее. В 2016 году объём денежных переводов только из России в Узбекистан составил $2,741 млрд. Больше всего денег в Узбекистан из России было отправлено в докризисном 2013 году - $6.689 млрд.