26 июля Forbes сообщил, что основатель Netflix Рид Хастингс увеличил свое состояние на $400 млн за две недели после публикации отчетности компании. Результат Хастингса не самый впечатляющий на фоне разбогатевшего на $6 млрд за четыре часа основателя Amazon Джеффа Безоса или прибавившего $2,5 млрд за неделю после инаугурации Трампа Уоррена Баффета.

Как бизнесмены стремительно богатели — в обзоре РБК.

Основатель Amazon Джефф Безос

Matthew Staver / Bloomberg

29 апреля 2016 года глава и основатель Amazon Джефф Безос разбогател на $6 млрд за четыре часа после публикации успешной отчетности компании, капитализация которой выросла почти на 13%, или на $38,2 млрд. Это позволило ему вернуться на четвертую строчку в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg.



В январе 2017 года Forbes сообщил, что основатель Amazon разбогател за первую неделю 2017 года на $3,8 млрд благодаря росту цен акций Amazon до $795,99, или на 4%. Рост котировок связывают с успешным запуском нового продукта компании — смарт-динамика Echo, который реагирует на имя виртуального помощника Alexa и управляется с помощью голоса.

Основатель Facebook Марк Цукерберг

Reuters

За первые две недели 2017 года основатель Facebook Марк Цукерберг разбогател на $5 млрд, что позволило компенсировать потери компании, стоимость которой снизилась после победы Дональда Трампа на выборах в США.



В июле 2017 года основатель Facebook разбогател на $3,5 млрд за два часа после публикации отчетности компании. Накануне Forbes в своем онлайн-рейтинге оценивал состояние предпринимателя в $47,5 млрд, за два часа торгов следующего дня этот показатель вырос до $51,8 млрд.

Основатель Alibaba Group Джек Ма

АР

9 июня 2017 года состояние основателя Alibaba Group и богатейшего человека Китая Джека Ма выросло на $2,8 млрд за ночь благодаря росту акций Alibaba Group после того, как прогноз об увеличении прибыли компании вырос с 45 до 49%. Ее акции поднялись до рекордной цены в $142,34, увеличившись на 13%.

Глава компании Berkshire Hathaway Уорен Баффет

Reuters

В январе 2017 года, через неделю после инаугурации Дональда Трампа, на $2,5 млрд разбогател глава компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт. Аналитики связали рост акций компании миллиардера, выступавшего против избрания Трампа, с обещаниями нынешнего американского президента провести налоговую реформу. В прошлогоднем отчете Barclays сообщалось, что балансовая стоимость Berkshire Hathaway может вырасти на 11% в случае снижения корпоративных налогов — один из пунктов программы Трампа. По мнению аналитика Morgan Stanley Кай Пана, компания Баффета станет «основным бенефициаром» налоговой реформы.

Основатели компании Google Ларри Пейдж и Сергей Брин

АР

23 октября 2015 года на фоне выхода положительной отчетности высокотехнологичных компаний, акции которых торгуются на бирже NASDAQ, их владельцы разбогатели на несколько миллиардов долларов, сообщал Forbes. Основатели Google Ларри Пейдж (на фото справа) и Сергей Брин (на фото слева) увеличили свои состояния на $2,48 и $2,42 млрд соответственно. А основатель компании Microsoft Билл Гейтс стал в этот день богаче на $1,1 млрд благодаря росту котировок акций компании на 10%.

Основатель Snapchat Эван Шпигель

АР

В марте 2017 года IPO убыточного мобильного мессенджера Snapchat принесло его создателям Эвану Шпигелю и Бобби Мерфи $3,2 млрд, в ходе торгов первого дня акции подорожали на 47%. Несмотря на то, что Snapchat никогда не приносил прибыль, его первичное размещение стало самым успешным среди высокотехнологичных компаний.