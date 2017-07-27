Освобожденный указом президента Таджикистана 17 июля от занимаемой должности с формулировкой «в связи с нарушением закона при рассмотрении дел» глава суда района Рудаки Исмоил Мирмахсумиён на сегодняшний день находится под стражей, сообщил «АП» источник в судебных органах Таджикистана.

По его словам, Мирмахсумиён подозревается в получении взятки. Источник воздержался от дальнейших комментариев по этому делу.

Между тем, на вопрос «АП» о причинах задержания Исмоила Мирмахсумиёна в антикоррупционном ведомстве Таджикистана заявили, что комментарии по данному вопросу журналисты смогут получить на встрече с руководством Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией республики, которая состоится 28 июля.