О том, как Таджикистан за годы независимости смог подготовить 53 чемпиона мира по тхэквондо, «АП» и нашим партнерам из «Открытой Азии онлайн» рассказал глава Федерации тхэквондо и кикбоксинга Мирсаид Яхъяев, обладатель черного пояса VIII дана.

27 июля он празднует свой 60-летний юбилей.

С тхэквондо в Таджикистане все совсем не просто: этот вид спорта появился в республике в одно время с началом гражданской войны. И когда все остальные спортивные секции сворачивались, тхэквондо разворачивалось.

Разворачивал его Мирсаид Яхъяев, который до начала 90-х занимался каратэ, а потом не просто оказался в корейском виде спорта, а фактически стал учеником основателя тхэквондо и Международной федерации тхэквондо - International Taekwondo-Do Federation (ITF) – генерала Чой Хон Хи.

Юбиляр

Как и большинство знакомств с легендарными личностями, эта история тоже стала палкой о двух концах: с одной стороны, генерал стал наставником для Яхъяева и последний смог воспитать плеяду выдающихся спортсменов; с другой - тхэквондо версии ITF не стало олимпийским видом спорта. А вот тхэквондо версии другой федерации – до июня 2017 года - World Taekwondo Federation (WTF), а потом из-за сходства с другой, нецензурной аббревиатурой - просто World Taekwondo – в 1988 году впервые появилось на Олимпиаде в Сеуле как показательный вид, а начиная с Олимпиады 2000 года в Сиднее стало соревновательным. И по сей день является олимпийским видом спорта.

Почему так получилось? Все просто: генерал Чой Хон Хи создал ITF в 1966 году, а в 1972-м по политическим мотивам был вынужден покинуть Южную Корею и поселиться в Канаде. Вместе с ним в Торонто переместилась и штаб-квартира ITF. К несчастью генерала, южнокорейская федерация тхэквондо, основателем которой он являлся, вышла из ITF, а позже в Сеуле была создана WTF.

Существует мнение, что большую финансовую поддержку ITF оказывало правительство Северной Кореи - в пику южному соседу. В то же самое время WTF во всем мире представляется как исключительно южнокорейская организация.

В Таджикистане присутствуют оба эти направления, и в обоих спортсмены показывают хорошие результаты. Но все-таки 53 чемпиона мира есть только у ITF.

«Корейцы говорили, что такого психа они еще никогда не видели»

- Мирсаид Мирмахмудович, я так понимаю, вы пришли в тхэквондо тогда, когда этот вид спорта появился в Таджикистане?

- Нет, не совсем так: получается, что я привез этот вид спорта в республику. Начиналось все в далеком 1989 году, тогда тхэквондо в Таджикистане не было, мы занимались каратэ, но учились у кого угодно, только не у японцев. И вдруг мне позвонили из Ташкента и сказали, что в город приехали мастера по тхэквондо из Северной Кореи и есть возможность познакомиться с ними, пообщаться. Я в тот момент очень серьезно увлекался восточными единоборствами и поэтому бросил все и поехал в Ташкент. Встреча с этими мастерами все в моей жизни перевернула, и я скоро принял решение все бросить и уйти в спорт, но не в качестве спортсмена - тогда мне было уже 33 года, и о профессиональной карьере мечтать было поздно, - а в качестве тренера. Бросать мне было что: я занимал по тем временам очень серьезную должность - был начальником управления организации и контроля торговли и членом правления Таджикпотребсоюза и получал отличную зарплату. Когда там работал, получил квартиру и приобрел свою первую машину. В общем, было все, что нужно для хорошей жизни.

В конце 90-го года неожиданно для всех я написал заявление об уходе по собственному желанию. Председателю правления Ятиму Нуровичу объяснил, что данная работа – это не моё.

Его мои рассуждения не впечатлили, и он два раза рвал мое заявление, пока я не сказал, что он может уволить меня даже по статье, потому что туда, куда я иду, никакие характеристики мне не нужны. В конце концов документ он подписал и спросил: «Чем хоть будешь заниматься?», а я ответил, что если у меня все получится, то он скоро сам узнает.

- Узнал?

- Узнал. Через несколько лет я пришел к нему за разрешением на вывоз кимоно и постельного белья, которые мы производили тогда на экспорт, для того чтобы была возможность финансировать поездки спортсменов на международные чемпионаты. Он меня тогда обнял и сказал, что горд за меня, а я сказал, что благодарен за все, чему научился, работая в Потребсоюзе.

- Но это было, уже когда федерация тхэквондо была создана, а как она создавалась?

- Еще когда я работал в Потребсоюзе и впервые выехал в Ташкент, меня представили корейским мастерам как будущего президента федерации тхэквондо Таджикистана. Мой первый мастер сказал, мол, замечательно, мы дадим тебе почетный черный пояс II дана, будешь себя проявлять в развитии тхэквондо - будем даны повышать. Я спросил: «А как насчет технического черного пояса?» Он посмотрел на меня как на ненормального и спросил, сколько мне лет и какой у меня пояс в каратэ. У меня был коричневый пояс (один из самых почетных поясов. – Прим. «АП»). Тогда он предложил мне снять его, надеть белый пояс (самый низкий пояс. – Прим. «АП»). Я это сделал, он спросил: «Как ты себя чувствуешь?» и, услышав, что чувствую себя нормально, отправил меня в строй. Конечно, моих ровесников, тем более с белыми поясами, там не было.

Техника у меня была хорошая, поэтому через 8 месяцев мне удалось сдать аттестацию на черный пояс. Когда получал свой черный пояс l дана и ужасно этому радовался, корейцы сказали, что такого психа еще никогда не видели. Они ведь предлагали мне II дан, но почетный пояс меня не устраивал.

Генерал Чой в Таджикистане. Федерация тхэквондо и кикбоксинга РТ

«Меня в школе даже от физкультуры освободили»

- Вы наверняка с детства в спорте?

- С детства. Сначала занимался футболом, с 1-го по 4-й класс, а потом мне вдруг поставили диагноз «ревмокардит» и отстранили даже от уроков физкультуры. Я до сих пор с ужасом вспоминаю детство: бесконечные процедуры и, самое главное, невозможность заниматься спортом. Через пару лет после того, как мне поставили диагноз, я не выдержал и попросил разрешения у мамы пойти в секцию настольного тенниса. Мама решила, что это легкий вид спорта, и отпустила. Через некоторое время я сам понял, что все не так просто: мы плавали, бегали кроссы, нагрузки были очень серьезными. Но я не уходил. Правда, была одна проблема: каждые 6 месяцев нужно было проходить диспансеризацию. Пришлось химичить и отправлять вместо себя на сдачу кардиограммы своего друга. В 9-м классе в составе команды мне удалось завоевать пятое место на зональных соревнованиях Кубка СССР и выполнить норматив кандидата в мастера спорта.

В том же году врачи сняли меня с учета и даже разрешили посещать уроки физкультуры. Услышав хорошую новость, я побежал домой и принес доктору свою книжку кандидата в мастера спорта. Врач поднял все документы, и выяснилось, что хорошая динамика у меня началась тогда, когда я стал заниматься теннисом. Это удивительно! Я, конечно, не рекомендую никому так делать, но меня спорт спас.

После настольного тенниса чем я еще только не занимался, пока не попал в секцию каратэ. Начав заниматься в Душанбе, продолжил обучение в армии в Ташкенте, где попал к серьезным тренерам, например таким, как Талгат Нигматуллин.

Мне даже удалось дважды стать чемпионом Узбекистана и после возвращения домой - чемпионом Таджикистана по каратэ. Когда в 1983 году мы готовились к участию в чемпионате СССР, каратэ попало под запрет, и мы ушли тренироваться в подвалы; прикрывались тем, что занимаемся ушу, даже костюмы себе сшили, технику подучили, и если появлялись подозрительные личности, то принимались выполнять комплексы ушу. Ну а после каратэ было уже тхэквондо.

- А потом началась гражданская война.

- Да, получилось так, что тхэквондо появилось в республике, когда началась гражданская война. Все спортсмены и тренеры уезжали из страны, закрывались секции, а мы только начинали. В начале 1992 года пригласили в Таджикистан мастера из Северной Кореи. Он проработал в республике 8 месяцев, пока в декабре по требованию посольства КНДР в России мне не пришлось его отсюда увезти.

К тому времени у нас уже сформировалась довольно сильная команда спортсменов. Но, например, девочек на тренировки приходилось собирать по всему городу, забирать их у родителей под честное слово, а потом развозить по домам. В то время в Душанбе действовал комендантский час, и я постоянно нарывался на посты, но продолжал готовить спортсменов к чемпионатам. В 1992 году, несмотря ни на что, нам удалось выехать в Пхеньян на первый в своей истории чемпионат мира и завоевать три бронзовые медали. Тогда мы выступали под флагом Таджикской ССР, нового флага у новой республики еще не было. В 1993 году на чемпионате Азиатско-Тихоокеанского региона благодаря победе нашего спортсмена Рустама Зияева впервые на международной арене прозвучал гимн Таджикистана. В том же 1993 году, на первом чемпионате мира среди юниоров, который проходил в Москве, наши девочки сотворили чудо, завоевав серебряные медали в самом престижном разделе – тыли (комплексные упражнения. – Прим. «АП»). Своего первого чемпиона мира нам удалось подготовить в 1995 году.

- В 2007 году Таджикистан занял второе место на чемпионате мира по тхэквондо в Словении, уступив лишь команде КНДР. А какие сейчас показатели у республики?

- Сейчас свои позиции мы уступили. В 2011 году были третьими, в 2013-м – откатились на седьмое место, в 2015-м – стали пятыми. Всему есть объяснение: в последние годы очень серьезно оживились наши оппоненты, которые пытаются доказать всем, в том числе и руководству страны, что развивать нужно исключительно олимпийские виды спорта. У нас в разы сократился бюджет и, как следствие, появились финансовые проблемы. Если нам вернут бюджет, я с полной ответственностью заявляю, что мы сможем подготовить команду, которая на следующий год войдет в тройку лидеров, потому что это наше место!

- Ваши спортсмены получают президентские премии за хорошие результаты?

- Указ президента о стимулировании спортсменов, добившихся высоких результатов на международной спортивной арене, - самый значимый документ для спорта, принятый за последнее время. Но благодаря особо рьяным «защитникам» олимпийских видов спорта, установившим совершенно необоснованные и невыполнимые условия для стимулирования спортсменов из неолимпийских видов, указ, на мой взгляд, реализуется неправильно.

Получается так: если ты занимаешься олимпийским видом спорта и в твоей весовой категории участвуют 3 или 4 спортсмена, ты можешь проиграть все бои, но при этом занять призовое место и получить президентскую премию. Однако если ты выбрал неолимпийский вид, выиграл звание чемпиона мира, одолев от трёх до шести соперников, то не получишь премию, если в этом турнире приняло участие менее чем 70 стран. В качестве примера приведу реальные факты. По итогам 2016 года премии президента была удостоена спортсменка (фамилию не указываю, потому что она тут ни при чем), занявшая 2-е место на чемпионате Азии по олимпийскому виду, в весе которой было всего 3 участницы. Да, она выиграла один из двух поединков, однако, если бы она даже проиграла первый свой бой и заняла третье место, она, согласно действующему положению, все равно получила бы президентскую премию. И другой пример: спортсмены национальной Федерации тхэквондо, представляющие неолимпийский вид, завоевали 5 золотых медалей на чемпионате мира в Италии, одержав победы над 4-5 соперниками, но премию не получили. Причина заключается в том, что в этом чемпионате приняло участие «всего» 58 стран, а не 70, как указано в положении…

В общем, мне кажется, что действующее положение очень далеко от совершенства и требует пересмотра.

«Мы представляем сильнейшую школу мира»

- Как вы познакомились с генералом Чой Хон Хи?

- Познакомился я с генералом ещё в 1992 году, во время участия в чемпионате мира в Пхеньяне. После этого мне удалось участвовать в 5 международных инструкторских курсах, проходивших под его руководством. Кстати, самые престижные свои сертификаты - 5-го и 6-го дана - я получил лично из рук основателя мирового тхэквондо генерала Чой Хон Хи.

В 1995 году он решил приехать в Таджикистан и провести здесь международный технический семинар для стран СНГ. После посещения и знакомства с моей методикой генерал сказал, что не видит в ней никаких проблем, и предложил больше не инспектировать нашу федерацию, а дать нам идти своим путем. А инспектору объяснил, что мы идем к одной цели, но с разных сторон.

- Кстати, а какое направление первым пришло в Таджикистан: ITF или WTF?

- Почти одновременно они появились – в начале 90-х. Уже тогда говорили, что WTF включат в олимпийскую программу, но мне это направление было не по душе. Причина была в том, что в WTF тогда, да и сейчас, практически отсутствовали удары руками, а в голову они и вовсе запрещены.

Но когда я стал генеральным секретарем олимпийского комитета, от меня потребовали развивать именно WTF. До этого была попытка, но неуспешная. Я не мог заниматься этим направлением, потому что считал себя учеником генерала, а он был категорически не согласен с тем, что WTF использует придуманный им лично термин «тхэквондо». Поэтому я подготовил и передал все необходимые документы по федерации WTF людям, которые захотели развивать это направление. При этом, особенно в первое время, я им очень серьезно помогал, и поэтому меня часто называют основателем тхэквондо WTF в Таджикистане.

- Пару лет назад вы признавались в интервью, что в вашей федерации «американская трагедия», в том смысле, что все выдающиеся спортсмены иммигрируют в США. До сих пор такая тенденция?

- Большая часть наших спортсменов уже давно ходит с американскими паспортами. Например, у нас вот баннер висел, на нем были фотографии 52 человек, а теперь из них осталось 19. Это за три года! Пачками уезжают, и, чтобы у нас в федерации не было стрессов из-за их отъездов, мы создали свою школу чемпионов – это своеобразный конвейер, на котором мы готовим спортсменов постоянно. Каждый раз, как приезжаем на чемпионаты, ко мне подходят и спрашивают, мол, а где те твои чемпионы, а я им говорю, что те проиграли отбор этим, и мне отвечают: «Господи, да кого же ты привез?!» Мы действительно, без ложной скромности, представляем сильнейшую школу мира; 53 чемпиона мира – это не шутки.

- И все-таки в чем фишка? Почему именно в этом виде спорта такие результаты?

- Я собрал вокруг себя людей, которые меня понимают, – это раз. А во-вторых, у нас есть собственная спортивная база, где функционируют сразу 18 групп, а также спортивная школа по видам тхэквондо. Для занятий тхэквондо здесь есть весь необходимый инвентарь, спортсмены занимаются в одном месте, и у них есть возможность перенимать лучшую технику, следить за успехами друг друга; они тренируются в одних залах с чемпионами мира. Все залы оснащены камерами, позволяющими следить за тренировочным процессом любой группы и проводить работу по выявлению перспективных спортсменов.

- Вы жесткий тренер?

- Очень. Например, за два дня до чемпионата мира я исключил спортсмена из состава команды за опоздание на контрольную тренировку. Я могу простить многое, но только не нарушение дисциплины, иначе ничего не получится. Дисциплина - это основа спорта. И если я сказал, то обязательно это сделаю, никогда не меняю своих решений, ребята это очень хорошо знают.

- Имеет смысл задавать вам вопрос о том, почему вы все-таки не хотите заняться олимпийским видом спорта?

- Конечно, имеет! И я готов заняться олимпийским видом спорта, но только не WTF, конечно. Недавно мы обратились в отраслевой комитет с просьбой разрешить нам открыть в школе группы по каратэ, который сейчас стал олимпийским видом спорта. К нашему удивлению, мы получили совершенно необоснованный отказ. Хотя почему? Я 11 лет занимался каратэ, у меня есть личные достижения в этом виде спорта. Мне предлагают развивать WTF, потому что знают, что я все равно откажусь.