В водоемах севера и юга Таджикистана в среду, 26 июля, утонули три человека, в том числе - один ребенок.

На сайте МВД республики сообщается, что 16-летний житель Канибадама, купаясь в канале «Фергана», был убит электрическим током насосной станции.

Его друг, 18-летний парень, получил ожоги от удара электрическим током, и был госпитализирован.

В тот же день рано утром 4-летняя жительница Кубадиянского района упала в канал, протекающий рядом с домом, и утонула.

Позднее житель вышеназванного района 24-летний мужчина утонул во время купания в местном оросительном канале.

По данным КЧС и ГО Таджикистана, за шесть месяцев текущего года в республике в реках и водоёмах страны погибли 63 человека, данная цифра в аналогичном периоде 2016 года составила 61 человек.