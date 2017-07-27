Кто бы мог подумать, что из подвального помещения можно оборудовать настоящий музей, там же создать мастерскую и обучать детей живописи? Причем совершенно бесплатно. Пожилой преподаватель Института изобразительного искусства и дизайна Таджикистана Барим Негматуллаев именно так и сделал.

«Бобои муаллим пришел!» - радостные крики детей оживляют тихий дворик в центре таджикской столицы, и уже через несколько секунд мягкое шарканье их босоножек можно услышать в подвале. Маленькие девочки тихонько стучатся в железную дверь и, не дожидаясь ответа, с любопытством заглядывают внутрь.

«Здравствуйте, бобои муаллим! Можно зайти, бобои муаллим?» И пока 80-летний преподаватель собирается ответить на их приветствие, дружно врываются в помещение. Кстати, для тех, кто не знает, «бобои муаллим» с таджикского переводится как «дедушка учитель». Такого словосочетания нет в таджикском языке, но местная детвора так прозвала своего учителя рисования - Барима Негматуллаева, пенсионера, который, переехав в новостройку, оборудовал в подвале свою мастерскую и в свободное от работы время на бесплатной основе обучает местную детвору рисованию.

А работает «бобои муаллим» в Институте изобразительного искусства и дизайна Таджикистана, и общий стаж его преподавательской деятельности составляет, между прочим, более 60 лет!

Душа дома…

Когда мы пришли посмотреть мастерскую, то были сильно удивлены, потому что попали в настоящий музей древностей. На полках и специально оборудованных стеллажах установлено очень много интересных экспонатов, начиная со старинных деревянных «налинов» (так на Памире называли в древности обувь на четырех каблуках) и заканчивая древними корзинами, которые сплетены из особого сорта арчи – таджикской породы сосновых. В целом здесь хранится более 300 экспонатов, в том числе специально обработанная (расслоенная) береста, на которой до сих пор муллы пишут заклинания, и даже древний замок с ключом, возраст которого исчисляется несколькими веками.

Кто бы мог подумать, что это лишь подвал... Фото Asia-Plus

С каждым экспонатом связана какая-то история, и старик охотно показывает их нам и рассказывает, как они сюда попали.

- Вот этот медный таз ручной работы, например, как и человек, «на утро проснулся знаменитым», - говорит Барим Негматуллаевич. - Он валялся у моих знакомых во дворе, выполняя функции емкости для мусора, а я его отмыл, отполировал, и он засверкал, получив новую жизнь.

Помимо экспонатов, на стенах подвала красуются картины – живописные работы самого муаллима.

По словам местных жителей, Барим Негматуллаевич - душа этого дома. Он не только развивает в их детях и внуках любовь ко всему прекрасному, но и периодически организовывает здесь выставки изобразительного искусства, концерты и спортивные турниры.

- На праздник Навруз бобои муаллим организовал во дворе выставку детских рисунков и поделок для жителей всего дома и гостей, которая продолжалась в течение нескольких дней. Тогда все желающие могли зайти и оценить творчество наших детей, - рассказала одна из жительниц дома, Зарина. - Также он устроил турнир по шахматам для детей и даже нашел спонсора из числа жителей. Благодаря ему наши дети проводят с пользой свободное время, да и он сам получает удовольствие от своего дела. Даже не верится, что подвал с его канализационными трубами можно так оборудовать и украсить. Даже из домоуправления собираются здесь проводить собрания…

Алия и Рахнамо называют его Бобои Муаллим Фото Asia-Plus

Может, в этом и заключается счастье?..

Барим Негматуллаев обучает живописи не только местных ребятишек, но и детей своих знакомых. Феликс, который перешел в 11-й класс, рассказывает, что ходит к учителю четвертый месяц и за этот период научился рисовать пейзажи. «У Феликса очень плотный распорядок дня: посещение занятий по алгебре и физике, а уроки рисования помогают ему немного расслабиться», - рассказывает о юноше муаллим, а тот, в свою очередь, признается, что научился здесь видеть красоту во всем. «Сейчас я рисую обычную старую лампу - на нее падает солнечный свет, посмотрите как это красиво», - говорит он и указывает на один из старинных экспонатов музея-подвала, который «позирует» юному художнику на столике.

канализационные трубы на потолке - это тоже красота, - считает Барим Негматуллаев Фото Asia-Plus

…Уроженец кишлака Бартанг Рушанского района Бадахшана, сын местного мастера-жестянщика усто Негматулло, Барим попал в Республиканское художественное училище (ныне – художественный колледж им. М.Олимова), как он сам признается, совершенно случайно, так как набор в институты уже закончился. Несмотря на то, что он не мечтал стать художником, он поступил туда, так как имел навыки рисования, а по окончании училища остался преподавать.

Многие годы работал Негматуллаев в училище заместителем директора по учебной работе, потом еще несколько лет – в Таджикском техническом университете им. Осими, а в последние годы, несмотря на преклонный возраст, преподает в Институте изобразительного искусства и дизайна. У него трое дочерей, внуки и правнуки, которые разбросаны по миру, но, несмотря на это, они финансово и морально поддержали Барима Негматуллаева в осуществлении его мечты – организации своей мастерской и музея.

Феликс говорит, что ему нравится учиться рисовать у муаллима Фото Asia-Plus

- Скоро мне стукнет 80, и, оглядываясь назад, понимаешь, что жизнь прожита не зря, – говорит наш герой. - Надо ничего не бояться и работать. А самое главное, как меня учил покойный отец, надо служить людям и делать добро, которое вернется в тройном размере, пусть не мне, но моим потомкам. Я в этом убедился, когда осуществил свою мечту – организовал здесь мастерскую. Значит, добро, сделанное отцом, вернулось мне: появилась возможность творить, мастерить, помогать другим. Каждый день приносит мне радость: я чувствую себя нужным обществу, людям. Может, в этом и заключается счастье?